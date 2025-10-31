Polska przoduje w eksporcie tego produktu. Nowe dane Eurostatu

Chiny są największym światowym eksporterem Źródło: Reuters

Z komunikatu opublikowanego przez Eurostat w czwartek wynika, że w 2024 roku Polska wyeksportowała do krajów spoza UE świece za 85 mln euro, czyli równowartość 361 mln złotych. Tuż za Polską, odpowiadającą za 19 proc. eksportu świec z Unii, plasuje się Francja (80 mln euro, 18 proc.) oraz Czechy i Dania (po 47 mln euro i 10 proc. udziału).

Polska liderem w eksporcie świec

Prawie jedna trzecia świec eksportowanych z UE w ubiegłym roku trafiła do Wielkiej Brytanii (127 mln euro, 28 proc.). Znaczącym rynkiem zbytu była też Szwajcaria (81 mln euro, 28 proc.) i Stany Zjednoczone (68 mln euro, 15 proc.).

Łączna wartość eksportu świec z UE wyniosła 450 mln euro, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Jednocześnie w ubiegłym roku UE zaimportowała świece o wartości 513 mln (wzrost o 17 proc. rok do roku). Głównym importerem świec były Chiny (75 proc.).