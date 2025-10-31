Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Polska przoduje w eksporcie tego produktu. Nowe dane Eurostatu

Chcesz rozwijać eksport w swojej firmie? Sprawdź ofertę dotacji z Funduszy Europejskich
Chiny są największym światowym eksporterem
Źródło: Reuters
Polska jest największym eksporterem świec w Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu. Ile były warte świece wyeksportowane w ubiegłym roku i które kraje są głównym rynkiem ich zbytu?

Z komunikatu opublikowanego przez Eurostat w czwartek wynika, że w 2024 roku Polska wyeksportowała do krajów spoza UE świece za 85 mln euro, czyli równowartość 361 mln złotych. Tuż za Polską, odpowiadającą za 19 proc. eksportu świec z Unii, plasuje się Francja (80 mln euro, 18 proc.) oraz Czechy i Dania (po 47 mln euro i 10 proc. udziału).

Polska liderem w eksporcie świec

Prawie jedna trzecia świec eksportowanych z UE w ubiegłym roku trafiła do Wielkiej Brytanii (127 mln euro, 28 proc.). Znaczącym rynkiem zbytu była też Szwajcaria (81 mln euro, 28 proc.) i Stany Zjednoczone (68 mln euro, 15 proc.).

Łączna wartość eksportu świec z UE wyniosła 450 mln euro, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Jednocześnie w ubiegłym roku UE zaimportowała świece o wartości 513 mln (wzrost o 17 proc. rok do roku). Głównym importerem świec były Chiny (75 proc.).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce

Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce

Pieniądze
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych

Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych

Pieniądze

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: Eurostat

Źródło zdjęcia głównego: materiał sponsorowany

Udostępnij:
TAGI:
eurostatUnia EuropejskaHandel
Zobacz także:
amazon
Szef giganta o zwolnieniach pracowników. "Usuwanie kolejnych warstw"
Ze świata
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
Ze świata
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
CPK nie powstanie. Projekt ma dostać nową nazwę
Z kraju
Zakupy sklep pakowanie
Najnowsze dane o wzroście cen. Donald Tusk komentuje
Z kraju
2025-10-30T141244Z_1_LOP802130102025RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_APEC-SUMMIT-NVIDIA
Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy
Tech
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Technologie są kluczowe w rywalizacji USA-Chiny"
Ze świata
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
Dla firm
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_1304892559
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów, 178 zawiadomień do prokuratury
Z kraju
Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek
Z kraju
Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
Z kraju
NYSE
"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Tech
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
Tech
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
Najnowsze
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
urna prochy pogrzeb shutterstock_1225149490
Zmiany w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Jest projekt
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
Ze świata
shutterstock_785423878
Fałszywe artykuły miały być promowane w Google Discover. "Głęboko niepokojące"
Tech
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
Handel
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"
Pieniądze
shutterstock_2446159141
Brak zimówek. Kara może wynieść nawet 10 tysięcy
Ze świata
shutterstock_493060906
Ograniczenie prędkości dla pieszych. "Jak oni to będą monitorować?"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
Pieniądze
epa12492372_2
Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
Ze świata
Andrzej Domański
"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica