Partia cukru wycofywana z obrotu
Partia cukru kokosowego, w której wykryto obecność glutenu, jest wycofywana z obrotu - podał Główny Inspektorat Sanitarny. Dodał, że spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę może prowadzić do reakcji alergicznej.
GIS został poinformowany o stwierdzeniu obecności glutenu (>20 mg/kg) w określonej partii cukru kokosowego z Indonezji poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).
"Podmiot VINET Łukasz Moskwa przepakował kwestionowany cukier kokosowy i wprowadził do obrotu na terenie Polski. Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - przekazał GIS.
Ostrzeżenie dotyczy produktu:
- Ekologiczny cukier kokosowy 250 g,
- numer partii: LT251059,
- data minimalnej trwałości 10.10.2027,
- kod kreskowy: 5903111231576,
- producent: "Vinet Łukasz Moskwa, ul. Szymanowskiego 5, 05-092 Łomianki".
Według GIS, producent poinformował swoich kontrahentów o niezgodności, a odbiorcy realizują procedurę wycofania produktu z obrotu. Proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce monitorują Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ostrzeżenia GIS
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań - zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock