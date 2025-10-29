Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Szef KOWR: wystąpiliśmy do właściciela działki pod CPK o zgodę na jej odkup

cpk2
Szef KOWR: dzisiaj skierowałem pismo do właściciela działki o zgodę na odkup
Źródło: TVN24
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów - poinformował w środę szef KOWR Henryk Smolarz. Wcześniej o takich planach Ośrodka informowała reporterka TVN24 Agata Adamek. Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował z kolei, że podjął decyzję o przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli wszystkich działań związanych ze sprzedażą działki pod CPK.

O aferze z działką pod CPK rozmawiali w "Podcaście politycznym" Agata Adamek i Konrad Piasecki. Najnowszy odcinek dostępny już teraz w TVN24+.

W 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Transakcję przeprowadzono za 22,8 mln zł, choć wartość gruntu może wzrosnąć nawet do 400 mln zł - ujawniła Wirtualna Polska.

Szef KOWR: skierowałem pismo do właściciela

- Dzisiaj (...) skierowałem pismo (...) do dotychczasowego właściciela (działki - red.), zawierające informacje o tym, czy wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu - poinformował Smolarz. Podkreślił, że wie o innych podejmowanych działaniach, które mają umożliwić KOWR wykorzystanie prawa odkupu, np. zmianie przeznaczenia działki lub zmianie decyzji lokalizacyjnej.

Szef KOWR stwierdził, że cena wykupu ma być "według cen z dnia sprzedaży, po doliczeniu ewentualnych nakładów, które były poniesione na tym gruncie". - Wiemy, że zostały tam poniesione nakłady - zastrzegł. Zapewnił, że Ośrodek jest finansowo gotowy do dokonania odkupu, jeśli tylko zaistnieją odpowiednie okoliczności i transakcja może odbyć się szybko.

Smolarz poinformował też, że otrzymał pismo od Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która zwracała się o udostępnienie informacji i dokumentacji na temat prowadzonych działań w zakresie tej działki. 

Ustalenia TVN24

Już wcześniej reporterka TVN24 Agata Adamek informowała, że Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zwróci się jeszcze w środę o zwrot działki. - Zobaczymy, jak ten proces się skończy, na jakich warunkach miałby być dokonany. Jest całe mnóstwo pytań dotyczących tego, jak ta transakcja teraz miałaby się odbyć - dodała reporterka w studiu TVN24.

- Jest też bardzo ważne pytanie, dlaczego dopiero teraz, czyli ze względu na co jeszcze, oprócz tylko tego, że teraz wszyscy o tym mówią, reaguje KOWR na tę sprawę i dlaczego dopiero teraz o to występuje. Zwłaszcza, że dzisiaj w programie "Wstajesz i wiesz", szef KOWR Henryk Smolarz mówił o tym, od kiedy wie o całej sprawie i od kiedy wie o tym, że ta działka została sprzedana - zauważyła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

TVN24
Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań

Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań

Adamek mówiła, że według jej nieoficjalnych informacji "przedstawiciele KOWR próbowali rozmawiać z nowym właścicielem tej ziemi, próbowali ustalić, czy jest wola przekazania tej działki z powrotem, zwrotu działki, czy też odkupu za taką samą cenę, ale trudno było się z nim skontaktować". - To są moje nieoficjalne informacje, relacje ważnej osoby w KOWR, która opowiada o tym, jak te kontakty wyglądały. To było zwodzenie przedstawicieli KOWR-u. Właściciel tej działki, wiceprezes Dawtony, tłumaczył, że jest na wyjeździe, przy kolejnym kontakcie znowu był w delegacji. Udało się z nim spotkać w sierpniu, ale to spotkanie nie przyniosło żadnych wymiernych efektów, które miałyby owocować odkupem tej działki - opowiadała.

Informację o kontaktach KOWR z Piotrem Wielgomasem potwierdził w środę podczas konferencji prasowej dyrektor Henryk Smolarz.

Minister: będzie kontrola w sprawie działki

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że departament audytu i kontroli w MRiRW prześwietli wszystkie działania, które były podejmowane w związku ze sprzedażą działki w Zabłotni, która znajduje się w planach inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ponadto - jak powiedział - podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu przez firmę zewnętrzną, która ma dotyczyć wszystkich działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) od momentu jego powstania do dnia dzisiejszego.

- Musi to być wszystko sprawdzone i wyjaśnione, a ci którzy przekroczyli swoje uprawnienia, swoje kompetencje, muszą ponieść konsekwencje, niezależnie od przynależności partyjnej i aktywności politycznej - podkreślił minister rolnictwa.

Pełnomocnik rządu do spraw CPK o drodze do spełnienia jednej z przesłanek

Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek mówił wcześniej na środowej konferencji prasowej, że wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa "koncentrujemy się dzisiaj na tym, żeby doprowadzić do odwrócenia tej sytuacji, czyli powrotu do stanu sprzed pierwszego grudnia" 2023 roku.

- Wiemy z naszych rozmów z KOWR-em, że KOWR podjął rozmowy z właścicielem tej działki. Jaki będzie efekt tych rozmów, jeszcze nie wiemy - mówił. Dodał, że "tryb, w jakich przypadkach można odkupić tę działkę po cenie zakupu, jest opisany w akcie notarialnym".

- Liczymy również na dobrą wolę ze strony właściciela tej działki, kupującego. To jest inwestycja celu publicznego. Jest to sprawa, która bulwersuje Polaków dzisiaj, więc liczymy na to, że tutaj uda się to zrobić możliwie szybko - zaznaczył Lasek.

- Aczkolwiek spółka wskazała, i to wspólnie z KOWR-em to uzgodniliśmy, jaka jest droga formalna do odzyskania, czy spełnienia jednej z przesłanek wpisanych w akcie notarialnym - powiedział. Wskazał, że "tą przesłanką jest rozpoczęcie przystąpienia do zmiany planu miejscowego przez gminę Grodzisk Mazowiecki dla tego akurat obszaru".

- To może się wydarzyć po uchwaleniu planu ogólnego. A plan ogólny będzie zgodny ze strategią rozwoju otoczenia, która w tej chwili jest finalizowana jako uchwała Rady Ministrów na wniosek spółki CPK. Jest to uchwała Rady Ministrów dotycząca strategii rozwoju najbliższego otoczenia lotniska CPK - wyjaśnił.

Dodał, że spodziewa się, iż dokument "w ciągu najbliższego miesiąca powinien stanąć na Radzie Ministrów". - On będzie podstawą dla okolicznych gmin do uwzględnienia zawartych tam zapisów dla zmiany planu ogólnego. A zmiana planu ogólnego będzie mogła skutkować tym, że gmina będzie mogła przystąpić do zmiany planu miejscowego. Samo przystąpienie do zmiany planu miejscowego stanowi spełnienie jednej z przesłanek - powiedział pełnomocnik rządu do spraw CPK.

Prezes CPK: jeżeli nie uda się odwrócić transakcji, będziemy pozyskiwać działkę w trybie wywłaszczeniowym

Lasek został też zapytany, czy jest możliwe przejęcie fragmentu tej działki tak, żeby realizacja linii kolei dużych prędkości była możliwa.

- Oczywiście jest to możliwe, ale będzie mogło mieć to miejsce dopiero po wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla tego fragmentu linii kolejowej. Będzie dotyczyło tylko fragmentu działki związanej z przebiegiem kolei dużych prędkości i będzie podlegało normalnemu procesowi wywłaszczenia, czyli wywłaszczenia za odszkodowanie - odpowiedział.

Prezes CPK Filip Czernicki powiedział, że "jeżeli nie uda się odwrócić transakcji, to w trybie administracyjnym spółka będzie pozyskiwała tę działkę niezbędną dla inwestycji kolejowej w trybie wywłaszczeniowym i odszkodowania za wywłaszczenie".

Dyrektor generalny KOWR o możliwości odkupu działki pod CPK

Rano w TVN24 dyrektor generalny KOWR pytany o to, czy istnieje obecnie możliwość odkupu tej działki od Piotra Wielgomasa, powiedział, że "niestety my nie mamy, poza umownymi warunkami odkupu, które zawarte są w akcie notarialnym, innej możliwości, po spełnieniu przesłanek - powiedział. Dodał, że tych przesłanek jest tam "bodajże siedem" i mówią one o zmianie przeznaczenia działki.

Dopytany o obecną możliwości odkupu tej działki w przypadku, gdyby zapadła decyzja, że jest ona niezbędna pod inwestycję CPK, odpowiedział, że "nie można zmusić do tego właściciela". - Ustawowego żadnego prawa nie ma. Jest jedynie to, które jest zawarte w akcie notarialnym - zaznaczył w dalszej części rozmowy. - Nieprawdą jest to, że my możemy dowolnie zastosować prawo odkupu, bo tylko możemy umowne prawo odkupu. To zostało zapisane w akcie notarialnym - podkreślił.

Zaznacza przy tym, że "jeżeli ta działka będzie niezbędna dla CPK, i zostanie wydane chociażby postanowienie o wszczęciu wydania decyzji, której powodem będzie wywłaszczenie, to już jest powód, żeby działkę odkupić". - Po cenie z aktu notarialnego - powiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/adso, dap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

Udostępnij:
TAGI:
CPK
Zobacz także:
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
Z kraju
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Upadłość znanej firmy. Klienci powinni się pospieszyć
Pieniądze
Daniel Obajtek
Nowe działki, udział Obajtka i ostatni moment rządów PiS. Były szef Orlenu komentuje
Z kraju
prad listwa zasilanie wlacznik wylacznik przedluzacz wtyczka shutterstock_566836174
Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce
Pieniądze
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Akcje mocno w górę. Gigant śrubuje rekord
Tech
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Giganci tną zatrudnienie. Tysiące osób mają stracić pracę
Tech
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska
cpk3
Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań
Z kraju
W ramach programu Mieszkanie plus są budowane już dwa osiedla - w Białej Podlaskiej oraz w Jarocinie.
Ogromny wzrost liczby takich kredytów. Najwięcej w historii
Nieruchomości
Płock rafineria PKN Orlen
Krajowy gigant rośnie dzięki ukraińskim nalotom na Rosję
Z kraju
Amazon siedziba Krzemowa Dolina Kalifornia
Gigant technologiczny szykuje cięcia etatów. "Niektórzy mogą zapytać dlaczego"
Tech
Przygotowywany jest nowy sposób poboru opłat na drogach krajowych od samochodów, których masa przekracza 3,5 tony
Ponad 600 kilometrów dróg z opłatą. Nowe plany
Moto
Chińskie samochody na parkingu dilera w rosyjskim Sankt Petersburgu
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
Maciej Michałek
lotto S shutterstock_275295956
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Przemysław Ciszak
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
Rynki
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"
Z kraju
Marcin Horała
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 
Z kraju
Huta Miedzi Legnica
Resort finansów zapowiada obniżenie podatku. Zyska państwowy koncern
Z kraju
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto co wykryli
Maciej Wacławik
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
Tech
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
Ze świata
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Z kraju
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Z kraju
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
Pieniądze
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
Ze świata
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
Pieniądze
shutterstock_1918025429
Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica