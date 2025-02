Fiskus prześwietli sprzedających na platformach

czytaj dalej

Skarbówka przygotuje do 15 lutego rozliczenia za poprzedni rok. Każdy zdecyduje do którego miasta pójdą podatki. Stąd start kampanii samorządów, które zachęcają do dzielenia się swoim podatkiem. W zamian kuszą tańszymi biletami na autobus, do kina, na basen czy... nowym samochodem. Materiał Łukasza Wieczorka z magazynu "Polska i Świat".