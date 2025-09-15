Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"
Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie przed dwoma partiami goździków Kamis ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu.
"Główny Inspektorat Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę McCormick Polska S.A. wycofaniu 2 określonych poniżej partii goździków ze względu na wykrycie przez władze sanitarne Francji przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu – chlorpiryfosu" - przekazał GIS.
Goździki wycofane z obrotu
Szczegóły dotyczące produktów:
- Nazwa: Kamis, Goździki, 8 g, saszetka,
- Numer partii: 0002787537, data minimalnej trwałości: 08.02.2028,
- Numer partii: 0002803425, data minimalnej trwałości: 20.03.2028,
- Producent: McCormick Polska S.A., Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.
"Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie"
GIS poinformował, że producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności poinformował właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz odbiorców o prowadzonym wycofaniu produktu.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce" - przekazano.
"Nie należy spożywać partii produktu wskazanych w komunikacie" - dodano w zaleceniach dla konsumentów.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock