Duże zmiany dla klientów. Ministra: na to musimy uważać

Ministra Paulina Hennig-Kloska w programie "#BezKitu" zwróciła uwagę, że klienci powinni dokładnie sprawdzać oznaczenia na opakowaniach, ponieważ tylko te z symbolem systemu kaucyjnego będą obciążone kaucją i kwalifikują się do zwrotu pieniędzy.
Jak dodała, potrwa to "do zakończenia zapasów", czyli do momentu aż sklepy sprzedadzą wszystkie produkty bez etykiety systemu kaucyjnego.
Jak mówiła, pochodzenie zwracanych opakowań nie ma znaczenia. - Można wziąć butelki od rodziny, sąsiadów, nawet znalezioną na śmietniku butelkę z oznaczeniem systemu kaucyjnego i oddać ją do sklepu. Najważniejsze, żeby nie zbierać butelek bez oznaczenia systemu kaucyjnego, bo takie nie będą podlegały kaucji, ani pobieranej, ani zwracanej - wyjaśniła Hennig-Kloska.
"Teraz butelek nie zgniatamy"
Ministra zwróciła uwagę na konieczność zmiany przyzwyczajeń wśród konsumentów w kwestii przygotowania opakowań do zwrotu.
- Zazwyczaj zgniataliśmy butelki, żeby zmniejszyć objętość plastiku w koszach na śmieci. Teraz butelek nie zgniatamy, wrzucamy je w całości do automatów, tak jak są. Nie zrywamy etykiet, nie płuczemy, oddajemy z nakrętką. Chcemy, aby recyklat trafiał w lepszym stanie do ponownego przerobu, co zmniejszy ilość śmieci - podkreśliła.
Odnosząc się do kwestii dostępności automatów kaucyjnych, ministra zaznaczyła, że za granicą nie ma problemu z kolejkami. - W krajach europejskich to nie przeszkadza. Sklepy mogą organizować to różnie - w centrach handlowych może być jeden zestaw automatów na całe centrum. Można je także stawiać na zewnątrz budynku, nie muszą znajdować się wewnątrz - wyjaśniła.
System kaucyjny w Polsce
Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne.
System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.
Systemem kaucyjnym nie będą więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie będzie za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock