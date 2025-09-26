Duże zmiany dla klientów. Ministra: na to musimy uważać

Hennig-Kloska: na to musimy uważać przy systemie kaucyjnym Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ministra Paulina Hennig-Kloska w programie "#BezKitu" zwróciła uwagę, że klienci powinni dokładnie sprawdzać oznaczenia na opakowaniach, ponieważ tylko te z symbolem systemu kaucyjnego będą obciążone kaucją i kwalifikują się do zwrotu pieniędzy.

Jak dodała, potrwa to "do zakończenia zapasów", czyli do momentu aż sklepy sprzedadzą wszystkie produkty bez etykiety systemu kaucyjnego.

Oznakowanie opakowań w systemie kaucyjnym Źródło: gov.pl

Jak mówiła, pochodzenie zwracanych opakowań nie ma znaczenia. - Można wziąć butelki od rodziny, sąsiadów, nawet znalezioną na śmietniku butelkę z oznaczeniem systemu kaucyjnego i oddać ją do sklepu. Najważniejsze, żeby nie zbierać butelek bez oznaczenia systemu kaucyjnego, bo takie nie będą podlegały kaucji, ani pobieranej, ani zwracanej - wyjaśniła Hennig-Kloska.

Dowiedz się więcej: Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie

"Teraz butelek nie zgniatamy"

Ministra zwróciła uwagę na konieczność zmiany przyzwyczajeń wśród konsumentów w kwestii przygotowania opakowań do zwrotu.

- Zazwyczaj zgniataliśmy butelki, żeby zmniejszyć objętość plastiku w koszach na śmieci. Teraz butelek nie zgniatamy, wrzucamy je w całości do automatów, tak jak są. Nie zrywamy etykiet, nie płuczemy, oddajemy z nakrętką. Chcemy, aby recyklat trafiał w lepszym stanie do ponownego przerobu, co zmniejszy ilość śmieci - podkreśliła.

Odnosząc się do kwestii dostępności automatów kaucyjnych, ministra zaznaczyła, że za granicą nie ma problemu z kolejkami. - W krajach europejskich to nie przeszkadza. Sklepy mogą organizować to różnie - w centrach handlowych może być jeden zestaw automatów na całe centrum. Można je także stawiać na zewnątrz budynku, nie muszą znajdować się wewnątrz - wyjaśniła.

System kaucyjny w Polsce

Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne.

System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym

Systemem kaucyjnym nie będą więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie będzie za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD