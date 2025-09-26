Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Duże zmiany dla klientów. Ministra: na to musimy uważać

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Hennig-Kloska: na to musimy uważać przy systemie kaucyjnym
Źródło: TVN24
Musimy uważać, bo pierwszy okres będzie przejściowy. Na półkach mogą znajdować się zarówno napoje w opakowaniach oznaczonych systemem kaucyjnym, od tych będzie pobierana i zwracana kaucja, jak i napoje bez takiego oznaczenia - wyjaśniła w programie "#BezKitu" ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Ministra Paulina Hennig-Kloska w programie "#BezKitu" zwróciła uwagę, że klienci powinni dokładnie sprawdzać oznaczenia na opakowaniach, ponieważ tylko te z symbolem systemu kaucyjnego będą obciążone kaucją i kwalifikują się do zwrotu pieniędzy.

Jak dodała, potrwa to "do zakończenia zapasów", czyli do momentu aż sklepy sprzedadzą wszystkie produkty bez etykiety systemu kaucyjnego.

Oznakowanie opakowań w systemie kaucyjnym
Oznakowanie opakowań w systemie kaucyjnym
Źródło: gov.pl

Jak mówiła, pochodzenie zwracanych opakowań nie ma znaczenia. - Można wziąć butelki od rodziny, sąsiadów, nawet znalezioną na śmietniku butelkę z oznaczeniem systemu kaucyjnego i oddać ją do sklepu. Najważniejsze, żeby nie zbierać butelek bez oznaczenia systemu kaucyjnego, bo takie nie będą podlegały kaucji, ani pobieranej, ani zwracanej - wyjaśniła Hennig-Kloska.

Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie
Dowiedz się więcej:

Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie

"Teraz butelek nie zgniatamy"

Ministra zwróciła uwagę na konieczność zmiany przyzwyczajeń wśród konsumentów w kwestii przygotowania opakowań do zwrotu.

- Zazwyczaj zgniataliśmy butelki, żeby zmniejszyć objętość plastiku w koszach na śmieci. Teraz butelek nie zgniatamy, wrzucamy je w całości do automatów, tak jak są. Nie zrywamy etykiet, nie płuczemy, oddajemy z nakrętką. Chcemy, aby recyklat trafiał w lepszym stanie do ponownego przerobu, co zmniejszy ilość śmieci - podkreśliła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie
shutterstock_2399702935
Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne
Ze świata
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

Odnosząc się do kwestii dostępności automatów kaucyjnych, ministra zaznaczyła, że za granicą nie ma problemu z kolejkami. - W krajach europejskich to nie przeszkadza. Sklepy mogą organizować to różnie - w centrach handlowych może być jeden zestaw automatów na całe centrum. Można je także stawiać na zewnątrz budynku, nie muszą znajdować się wewnątrz - wyjaśniła.

System kaucyjny w Polsce

Od 1 października duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku będzie dobrowolne.

System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym
Co oddajemy w systemie kaucyjnym

Systemem kaucyjnym nie będą więc objęte szklane butelki jednorazowego użytku i nie będzie za nie pobierana kaucja. To, czy dana butelka jest jednorazowego, czy wielorazowego użytku, ustala sam producent napoju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Paulina Hennig-Kloska
Zobacz także:
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
Ze świata
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z kraju
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
Pieniądze
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
Z kraju
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
Z kraju
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
Z kraju
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
Ze świata
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
"Młodzi ludzie doświadczają w ten sposób satysfakcji zakupowej"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Ze świata
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: prosiłem, czekałem, doczekałem się
Pieniądze
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
"Masowy zalew tych produktów". Trump ogłosił nowe cła
Ze świata
shutterstock_2456963039
Nawet 10 milionów strat dziennie. Rząd wprowadza pilne zmiany
Ze świata
Friedrich Merz
Niemcy zmieniają podejście do Rosji. "Nadszedł czas"
Ze świata
Donald Trump
Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
10 milionów do wygrania
Z kraju
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
Moto
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
Z kraju
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski
Z kraju
Trump i Erdogan
Trump o Erdoganie: chciałbym, żeby przestał
Ze świata
kamera mikrofon shutterstock_157135019
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"
Z kraju
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
Ze świata
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
Pieniądze
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
Ze świata
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica