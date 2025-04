Dwa biliony złotych pod kreską

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych liczonego według metodologii unijnej wyniosła na koniec 2024 roku 55,6 procent PKB - poinformowało Ministerstwo Finansów. W kwotach nominalnych to rekordowe ponad dwa biliony złotych. "Sfera fiskalna pozostaje daleko od równowagi" - napisali we wtorek analitycy banku PKO BP.

Dług według metodologii unijnej

Dług według metodologii krajowej

Strefa fiskalna "daleko od równowagi"

Według wcześniejszych założeń MF prognozowana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE, dług EDP) do PKB miała wynieść 54,6 proc. w 2024 r., w 2025 roku z kolei ma wzrosnąć do 58,4 proc. w 2025 r., następnie wzrośnie do 61,3 proc. w 2027 r., a w 2028 r. obniży się do 61,2 proc.