Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw

Jak wskazano w opublikowanym w poniedziałek komunikacie, pozostałych dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej w październiku głosowało za przyjęciem uchwały o obniżce stóp procentowych.

Członkami RPP są: Adam Glapiński (prezes NBP, przewodniczący RPP), Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk, Gabriela Masłowska, Joanna Tyrowicz, Henryk Wnorowski.

Październikowe posiedzenie RPP

Na październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej jej członkowie zaznaczali, że choć obniżyła się niepewność w zakresie kształtowania się dynamiki cen konsumpcyjnych do końca 2025 r., to jednak utrzymują się ryzyka na kolejne lata - podano w opisie dyskusji z posiedzenia.

"Wskazywano, że czynnikiem silnie proinflacyjnym w krajowej gospodarce jest polityka fiskalna. W projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. rząd założył, że w 2025 r. deficyt sektora finansów publicznych ponownie wzrośnie (do 6,9 proc. PKB), co wskazuje na dalsze poluzowanie polityki fiskalnej" - dodano.

Zaznaczano, że wysoki deficyt fiskalny występuje pomimo solidnego wzrostu gospodarczego.

Obniżki stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 listopada 2025 r. obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych (pb), w tym referencyjną do poziomu 4,25 proc.

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.

