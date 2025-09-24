Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa

W 2026 roku stawka podatku dochodowego od banków wzrośnie z 19 do 30 procent. Rok później spadnie do 26 procent, a w 2028 roku osiągnie docelowy poziom w wysokości 23 procent - wynika z projektu opublikowanego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zwiększone wpływy budżetowe mają posłużyć do finansowania między innymi wydatków na obronność.

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ma na celu podniesienie stawki podatku dochodowego od banków i jednocześnie obniżenie podatku bankowego.

Ministerstwo o wyższym CIT

W uzasadnieniu projektu wskazano na wysokie zyski banków, które wzrosły od 2022 r. wskutek podwyżek stóp procentowych, będących efektem wzrostu inflacji po rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wskutek ożywienia gospodarczego.

Resort dodał, że wiele rządów europejskich zareagowało wprowadzeniem nowych podatków dla banków i że "od 2023 r. prawie połowa krajów UE (12 z 27) wprowadziła tego rodzaju nowe podatki, w tym obok istniejących podwyższonych stawek CIT dla sektora bankowego".

Poza tym - jak wskazało MF - "destabilizacja sytuacji politycznej na Wschodzie Europy, wywołana agresją Rosji na Ukrainie, spowodowała bezprecedensową potrzebę systematycznego zwiększania wydatków na obronność w celu modernizacji i rozbudowy polskiej armii".

Zmiany w CIT dla banków

"Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności rynkowe i potrzebę zwiększenia wpływów budżetowych dla zapewnienia finansowania bezprecedensowych wydatków na obronność, niezbędnym jest poniesienie dodatkowego ciężaru podatkowego przez grupę podatników uzyskujących na tle obecnej sytuacji bezprecedensowe zyski" - stwierdził resort finansów w uzasadnieniu.

W projekcie zapisano podniesienie stawki CIT, płaconego przez banki, do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 - 26 proc. Z kolei rozpoczynające działalność podmioty, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, będą płacić stawkę 13 proc. (obecnie stawka ta wynosi 9 proc.). Jednak w roku 2026 ta stawka będzie wynosić 20 proc., a w roku 2027 - 16 proc.

W propozycji nowej ustawy znalazły się także zapisy, dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Zgodnie z projektem, przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – od 1 stycznia 2027 r.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP