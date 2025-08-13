Cios w termomodernizację. "Brak wolnych środków"

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w komunikacie o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). W związku z tym nabór wniosków na premie termomodernizacyjne, remontowe oraz MZG został wstrzymany.

FTiR działa na mocy ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Źródłem finansowania funduszu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Wstrzymanie wniosków

BGK poinformował, że od 8 sierpnia 2025 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o przyznanie premii termomodernizacyjnej i remontowej, a BGK wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie premii MZG.

"Przyjmowanie wniosków zostanie wznowione po przywróceniu dostępności środków. Ponadto informujemy, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków na rachunku funduszu, w ramach limitów dla poszczególnych premii, zgodnie z datą ich wpływu do BGK" - czytamy w komunikacie.

Jak dodano, wnioski o udzielenie premii kompensacyjnej i powodziowej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

Premia termomodernizacyjna skierowana jest do osób, które zaciągnęły kredyt na działania związane z docieplaniem ścian, wymianę okien, termomodernizację budynku lub wymianę systemu grzewczego. Premia może wynieść 26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub 31 proc. kosztów, jeśli przedsięwzięcie obejmuje instalację odnawialnych źródeł energii (OZE). Dodatkowo, w przypadku termomodernizacji budynków wielkopłytowych, można otrzymać dodatkowe 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku.

Premia remontowa to wsparcie finansowe dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych, które użytkowane są minimum 40 lat. Premia może pokryć do 15 proc. kosztów remontu, w przypadku budynków komunalnych do 50 proc., a zabytkowych aż 60 proc.

Premia MZG to premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin. Celem premii jest poprawa stanu technicznego budynków, co może obejmować termomodernizację lub remonty. Wysokość premii MZG może wynieść 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Do 60 proc. kosztów może sięgnąć w sytuacji, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub przedsięwzięcia rewitalizacyjnego opisanego w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15, ust. 1, pkt 5 Ustawy z dnia 9 października 2005 r. o rewitalizacji.

Kwota nie gwarantuje płynności

Premie to elementy uruchomionego w lutym 2023 r. programu TERMO, który miał przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z planem finansowym Funduszu Termomodernizacji i Remontów na 2025 rok przewidywano zasilenie funduszu kwotą 240,66 mln zł z budżetu. Zaznaczono jednak, że kwota ta "nie gwarantuje płynności funkcjonowania funduszu i spowoduje, że bez dodatkowego zasilenia w ciągu roku zostanie ogłoszone zaprzestanie przyjmowania wniosków o premie".

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: tvn24.pl