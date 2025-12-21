Logo TVN24
Z kraju

Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"

Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Ceny na święta. "Zaskoczenie"
Źródło: TVN24
Na ogół święta z roku na rok drożeją, ale teraz scenariusz może być inny. - To jest miłe zaskoczenie. Może się okazać, że wydamy troszeczkę mniej - mówiła w TVN24 doktor habilitowana Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Ekspertka w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24 zwróciła uwagę na wyliczenia Związku Banków Polskich, według których szacunkowa wartość świątecznego koszyka dla czteroosobowej rodziny będzie o blisko 150 zł niższa niż w 2024 roku i wyniesie 3655 złotych.

- Mamy nadal do czynienia z inflacją, ale ona już jest stosunkowo niska. Ostatnie odczyty na koniec listopada pokazują, że to jest 2,5 procent wzrostu cen w stosunku do poprzedniego roku - podała ekonomistka.

Paulina Karpińska

Wyjeżdżamy i wydajemy więcej

Mimo tego wielu Polaków deklaruje większą gotowość do wydawania. Koszt świąt ma wynieść przeciętnie 1787 zł, czyli o 13 proc. więcej niż przed rokiem.

Widać to również w podejściu konsumentów. - Polacy coraz chętniej święta spędzają na wyjazdach wypoczynkowych - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. To może świadczyć o umiarkowanym optymizmie ekonomicznym - powiedziała Zelek.

Jednocześnie niewiele osób planuje finansować wydatki kredytem. Jak wskazała Zelek, z pomocą kredytu konsumenckiego świąteczne wydatki finansować chce tylko 4 proc. Polaków.

Czy święta będą droższe? Mówi ekonomistka
Źródło: TVN24

Tańszy karp, droższa czekolada

Ceny części produktów będą wciąż rosnąć, ale bilans wypada korzystnie.

- Możemy troszkę taniej kupić karpia, mamy istotny spadek cen paliw, tańszy nabiał, bardzo potaniały suszone grzyby. Artykuły sypkie są nieznacznie tańsze - mówiła.

Droższe okażą się produkty oparte na kakao. - Mamy radykalny wzrost światowych cen kakao, czyli czekolada będzie droższa w tym roku, kawa będzie droższa, bakalie są droższe, choinka, ozdoby świąteczne okazały się droższe - wymieniała.

- Bilans pokazuje, że możemy w tym tradycyjnym koszyku zakupowym wydać nieznacznie mniej. A jeśli wydajemy więcej, to głównie z tych przyczyn, że nasza kondycja ekonomiczna ulega nie tylko stabilizacji, a nieznacznej poprawie - podkreślała ekonomistka.

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica