Wybrano nowego szefa Blika

Anna Bjerde, Bank Światowy, dyrektor zarządzająca ds. operacji: Polska jest już krajem wysokiego przychodu Źródło wideo: TVN24 BIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Rada Nadzorcza Polskiego Standardu Płatności S.A. powołała Piotra Puchalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki. Funkcję obejmie ze skutkiem od 11 stycznia 2027 r." - przekazano w komunikacie.

Dodano, że nowy prezes przejmie odpowiedzialność za spółkę w okresie "dalszego zwiększania skali Blika i rozwoju jego działalności poza Polską".

Piotr Puchalski stanie na czele Blika

- Decyzja o powierzeniu Piotrowi Puchalskiemu funkcji Prezesa wynika z jego bogatego doświadczenia w sektorze finansowym, bardzo dobrej znajomości rynku płatności oraz niezwykle atrakcyjnej wizji strategicznej rozwoju Blika - wskazał przewodniczący Rady Nadzorczej PSP Szymon Midera, cytowany w komunikacie.

Według przekazanych przez PSP informacji Piotr Puchalski jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i płatniczym. Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas, gdzie odpowiada za wzrost biznesu oraz budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Wcześniej przez 16 lat był związany z mBankiem oraz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności (Blik).

W swojej karierze Puchalski zajmował się m.in. inicjatywami wzrostowymi w bankowości detalicznej, rozwojem innowacji płatniczych i e-commerce oraz budowaniem wysokiego wskaźnika NPS, zdobywając doświadczenie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie.

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Zmiany na szczycie Polskiego Standardu Płatności

- Obejmuję odpowiedzialność za markę, która jest dziś bardzo mocno zakorzeniona na polskim rynku i w codziennych zwyczajach płatniczych milionów użytkowników. Blik osiągnął dużą skalę, ale nadal ma przed sobą szerokie możliwości wzrostu - zarówno poprzez rozwój kolejnych usług, jak i coraz większą obecność poza Polską. Moim celem będzie utrzymanie wysokiego tempa rozwoju systemu i konsekwentne poszerzanie jego zastosowania. Chcę, aby użytkownicy mogli jeszcze częściej korzystać z Blika podczas codziennych płatności - zaznaczył Puchalski.

Nowy prezes zastąpi na stanowisku Dariusza Mazurkiewicza, który kierował spółką od czerwca 2017 roku. W zarządzie pozostają także wiceprezeska Monika Król, Katarzyna Matuszczyk, oraz Grzegorz Laudy.