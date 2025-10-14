Apple inwestuje w Polsce. Jest umowa

Apple zawarł z Econergy "popularną w branży OZE długoterminową umowę PPA (virtual Power Purchase Agreement) na zakup energii" – napisała "Rz".
Gazeta cytuje wiceprezeskę Apple'a, Lisę Jackson, która powiedziała dziennikowi, że "umowa była kluczowa dla pozyskania finansowania na budowę farmy".
"W ramach 19-letniej umowy Apple będzie kupować około 75 proc. produkowanej przez nią energii" – cytuje Jackson "Rz".
Apple stawia na OZE
Według gazety instalacja o mocy 40 MW zapewni dostawy energii dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.
"Zaangażowanie Apple'a w Polsce jest tylko częścią większego projektu w Europie. Firma uczestniczy w przedsięwzięciach OZE w Hiszpanii, we Włoszech czy Rumunii" – napisała "Rz".
Autorka/Autor: BC/dap
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Champhei / Shutterstock