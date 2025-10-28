Afera ze sprzedażą działki pod CPK. Kupujący zabiera głos

Tusk: afera CPK jest tego paskudnym potwierdzeniem Źródło: TVN24

Jak poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska, w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Z informacji WP wynika, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

Oświadczenie Piotra Wielgomasa w sprawie zakupu działki pod CPK

Piotr Wielgomas wysłał we wtorek do redakcji Kontakt24 oświadczenie. " Zostałem wplątany w walkę polityczną jako narzędzie pomiędzy partiami politycznymi w Polsce na co nie wyrażam zgody" - pisze w nim.

Jak oświadcza dalej, "każdy prowadzący działalność produkcyjną związaną z rolnictwem, kto jest dzierżawcą gruntów rolnych od KOWR, i kogo zamiarem jest rozwijanie prowadzonej działalności rolniczej, chce nabyć dzierżawione nieruchomości na własność. Ja, jako wieloletni dzierżawca gruntów rolnych w Zabłotni, w tym działki 87/1, nieprzerwanie od 2008 roku, wystąpiłem z wnioskiem do KOWR o legalny wykup tej nieruchomości. Stosowne dokumenty złożyłem w 2018 roku. Nabyłem tę nieruchomość jako osoba fizyczna, rolnik, legalnie korzystając z prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy, co jest zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Jednocześnie informuję, iż w dacie nabycia nie miałem świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK".

Jak dodaje, "na marginesie należy wspomnieć, że w umowie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zabłotnia, KOWR zastrzegł sobie prawo odkupu po cenie nabycia z 2023 r. co jest również ujęte w księdze wieczystej owej nieruchomośc".

Wielgomas pisze, że "ponadto KOWR zawarł w umowie szereg obostrzeń dotyczących możliwości korzystania z działki, w tym m.in. 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek osobistego prowadzenia tam działalności rolniczej. To oznacza, że na terenie ww. działki nie można przez ten okres prowadzić innej działalności niż rolnicza".

"KOWR może w każdej chwili skorzystać z zapisanego prawa odkupu do grudnia 2028 r. "- czytamy dalej w oświadczeniu.

Jak wyjaśnia dalej, "w nawiązaniu do innych sensacyjnych doniesień, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, które dotyczą moich kontaktów oraz członków mojej rodziny z przedstawicielami rządu i samorządów, informuję, iż te kontakty miały charakter jawny, transparentny i były zgodne z prawem, w tym m.in. przepisami ustawy Kodeks Wyborczy".

"Na zakończenie informuję, iż stanowisko zaprezentowane powyżej jest ostateczne oraz proszę o jego przywoływanie, cytowanie w całości bez zniekształcania jego treści" - kwituje Piotr Wielgomas w oświadczeniu.

Jak dowiedzieliśmy się w Dawtonie, firma planuje także przygotowanie oświadczenia.

