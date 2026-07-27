Turystyka Opłata za wstęp do centrum miasta. To koniec pilotażowego programu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Protesty Wenecji w związku z przybyciem amerykańskiego ambasadora do Włoch Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: TMP - An Instant of Time/Shutterstock

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Od kwietnia wydano łącznie 650 tysięcy biletów za wstęp do miasta.

Z pierwszej analizy monitoringu napływu turystów wynika, że pojawiły się oznaki jego ograniczenia w dniach, w których tradycyjnie przybywało ich najwięcej - przekazały władze Wenecji.

Wenecja z opłatą za wstęp

Bilet za wstęp do miasta w szczycie sezonu turystycznego obowiązywał trzeci rok z rzędu. Opłatę musieli wnieść turyści w wieku powyżej 14 lat, przyjeżdżający między godz. 8.30 a 16.00. Obowiązek ten dotyczył wyłącznie osób, które nie zatrzymały się na nocleg w miejscowym hotelu lub pensjonacie, bo w nich pobierany jest podatek turystyczny wynoszący kilka euro za dobę hotelową.

Pięć euro płacili turyści, którzy zgłosili przyjazd na co najmniej trzy dni wcześniej, a pozostali - 10 euro.

Zarząd miasta argumentuje, że celem tego eksperymentalnego rozwiązania, jedynego na świecie, jest lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych, w tym komunikacji, a także ograniczenie skutków tzw. nadmiernej turystyki. W Wenecji od lat podkreśla się, że główną przyczyną tłumów w mieście są właśnie turyści, którzy masowo przyjeżdżają na krótkie zwiedzanie i nie zostają na noc.

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Władze walczą z nadmierną turystyką

Kara za brak opłaty wynosiła od 50 do 300 euro. Przez cały czas jej obowiązywania prowadzono skrupulatne kontrole.

Opłatę za wstęp wprowadził w 2024 roku ówczesny szef wydziału ds. turystyki w poprzednim zarządzie miasta Simone Venturini, który w maju tego roku wygrał wybory i został nowym burmistrzem.

W czerwcu przedstawił propozycję podniesienia tej opłaty w niektóre dni do 30-50 euro, o czym mówił wcześniej w kampanii wyborczej. Zdaniem burmistrza wysoka opłata powinna być bardziej skutecznym narzędziem, zniechęcającym do przyjazdów do Wenecji tylko na kilka godzin.