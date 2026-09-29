Tam latamy. Najpopularniejsze kierunki

Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Hakan Tanak/Shutterstock

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Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem zagranicznych wakacji wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria - wynika z raportu PIT "Zagraniczne wakacje Polaków 2026".

Raport analizuje wyjazdy zagraniczne w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Ulubione kierunki Polaków

W przypadku lotniczych podróży zagranicznych, obejmujących ruch regularny i czarterowy, najbardziej popularnym kierunkiem była Hiszpania, do której od 1 czerwca do 28 sierpnia poleciało 940 tys. Polaków. Na drugim miejscu znalazły się Włochy - ponad 887 tys. pasażerów, na trzecim Turcja - 840 tys., a na czwartym Grecja - ponad 797 tys. osób.

W raportowanym okresie lotniska w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Radomiu obsłużyły ponad 9,6 mln pasażerów. Z linii regularnych skorzystało 7,1 mln podróżnych, a z czarterowych blisko 2,5 mln.

"Jeden z najbardziej dynamicznych rynków"

- Polska to jeden z najbardziej dynamicznych rynków turystycznych w Europie. To dlatego na nasz rynek pragną wejść wszyscy najważniejsi touroperatorzy - stwierdził Tomasz Wrześniewski, prezes Oasis Tours.

Wrześniewski zaznaczył, że branża nie ma jeszcze końcowych danych dotyczących sezonu. Jego zdaniem wszystko wskazuje jednak na to, że był on udany, mimo słabego czerwca. - Na pewno nie był to zły rok, ale czy rekordowy - to się okaże. Plany były ambitne - powiedział.