Turystyka "Stają się standardem i wcale nie dotyczą paragonów grozy" Oprac. Wiktor Knowski |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W tym roku w lokalach gastronomicznych nad Bałtykiem cena za gofra z dodatkami np. owocami czy bitą śmietaną wynosi od 20 do nawet 36 zł. Filet z dorsza kosztuje około 20 zł za 100 g, a w zestawie z surówką i frytkami trzeba zapłacić około 100 zł.

"Ekonomia deptaka"

- Tanio nad polskim morzem nigdy nie było. W sezonie to nie jest nic innego jak "ekonomia deptaka", czyli im bliżej morza, im bliżej tłumów w sezonie, tym drożej. To jest naturalne dla naszego cyklu, ponieważ mamy bardzo krótki sezon. Jeżeli odejdziemy od tego deptaka, od morza, to te ceny zaczynają być normalne - powiedziała dr Justyna Osuch-Mallett z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

"Paragony grozy"

W ocenie ekspertki konsumenci akceptują wyższe ceny, o ile są one uzasadnione jakością produktu i wartością, jaką otrzymują w zamian. Źródłem niezadowolenia staje się natomiast sytuacja, w której cena nie idzie w parze z odpowiednią jakością, wielkością porcji czy ogólnym standardem realizacji zamówienia.

- Wtedy pojawiają się te "paragony grozy" - podsumowała. Jak wyjaśniła, chodzi o to, że w przypadku prostych dań konsumenci oczekują standardowej jakości w rozsądnej cenie, a poczucie przepłacenia sprzyja nagłaśnianiu podobnych sytuacji.

- W tej chwili dorsz z frytkami to posiłek premium. Kiedyś to krewetki były premium, a teraz one stają się standardem i wcale nie dotyczą "paragonów grozy" - dodała Osuch-Mallett.

Ile Polacy wydadzą w te wakacje

Jak wynika z badania "Wakacyjny Portfel Polaków 2026", zleconego przez Związek Banków Polskich, zestaw obiadowy nad Bałtykiem dla rodziny 2+2 kosztuje obecnie 322 zł, czyli o około 18 zł więcej niż rok wcześniej. Łączna cena tygodniowego pobytu nad Bałtykiem może zbliżyć się nawet do 10 000 zł.

- To w tym roku jest nasz "sufit". Będziemy w taki sposób zarządzać tym "portfelem wakacyjnym", żeby jak najwięcej dostać w tym budżecie. Oznacza to, że więcej wydamy i lepiej się zorganizujemy w kwestii noclegów. Na przykład zadbamy to, aby śniadanie było albo w cenie, albo sami je sobie zrobimy. A pójdziemy na jeden fajny posiłek - powiedziała Osuch-Mallett.

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Plaża w Niechorzu Źródło zdjęcia: DarSzach / Shutterstock.com

Jak dodała, Polacy najwięcej wydadzą na atrakcje. - Nie przeraża nas większy wydatek na nocleg, bo wiemy, za co płacimy. Będą nas przerażały większe wydatki na drobiazgi, bo one będą nam się składały na budżet - dodała.

Zgodnie z badaniem statystyczny Polak na tegoroczne wakacje wyda średnio 2042 zł. To o niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej.