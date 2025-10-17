Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Turystyka

"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"

shutterstock_1991234534
Plaża Maho na karaibskiej wyspie Saint Martin to raj dla miłośników lotnictwa i poszukiwaczy mocnych wrażeń
Źródło: Shutterstock
Plaża Maho na karaibskiej wyspie Saint Martin to raj dla miłośników lotnictwa i poszukiwaczy mocnych wrażeń. Ze względu na niewielkie rozmiary wyspy i jej wyjątkowe położenie, pas startowy na tutejszym lotnisku jest oddzielony od plaży jedynie wąską drogą. W szczycie sezonu dziennie ląduje tu nawet 70 samolotów, których można niemal dotknąć.

- To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie - mówi w rozmowie z CNN Franklin Wilson, który pracuje w dziale operacyjnym lotniska.

Wyspa jest głównym węzłem komunikacyjnym północno-wschodnich Karaibów. Jest podzielona na dwie części. Północna część, znana jako Saint-Martin, należy do Francji. Południowa, bardziej zaludniona część to terytorium autonomiczne Holandii i nazywa się Sint Maarten.

Lotnisko inne niż wszystkie

Są tu dwa lotniska, jedno francuskie i jedno holenderskie, ale większość samolotów ląduje na lotnisku Princess Juliana, po stronie holenderskiej. Wyspę odwiedza ponad milion turystów rocznie. Można na nią dotrzeć bezpośrednio z Francji, Holandii i wielu miast w Stanach Zjednoczonych.

Już sam lot na wyspę dostarcza wielu wrażeń. - To ekscytujące - mówi May-Ling Chun, dyrektor ds. turystyki na Sint Maarten. - Zadajesz sobie pytanie: gdzie wyląduję? Ludzie ściskają poręcze foteli, patrząc przez okno - dodaje.

Lotnisko działa od ponad 80 lat. Od dawna jest atrakcją dla pasjonatów lotnictwa z całego świata, a w dobie mediów społecznościowych stało się popularnym miejscem dla influencerów i twórców treści.

- To miejsce znajduje się na liście marzeń wielu osób - mówi Irving Maduro, który pracuje z Wilsonem w dziale operacyjnym lotniska i dorabia jako fotograf freelancer. - Dostaję sporo wiadomości od influencerów z prośbą o zrobienie im zdjęć - podkreśla.

Samolot lądujący na lotnisku Princess Juliana
Samolot lądujący na lotnisku Princess Juliana
Źródło: Wirestock Creators/Shutterstock

Dla wielu pilotów lądowanie na tym lotnisku to spełnienie marzeń. - Uwielbiają ten widok. Uwielbiają patrzeć na ludzi na plaży w dole - tłumaczy Maduro.

Wyzwanie związane z lądowaniem tak blisko ludzi, a także ogrodzenia oddzielającego drogę publiczną od pasa startowego można porównać jedynie do międzynarodowego lotniska Skiatos w Grecji. To pozwala wydobyć z pilotów ducha rywalizacji - pisze CNN.

Chociaż bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze to jest w tym element spektaklu dla publiczności. - Są piloci, którzy lądują wyżej, ale są też piloci, którzy dają popis - mówi Maduro.

Im niższe podejście, tym szybsze lądowanie. - Kiedy widzisz samolot przeczesujący ocean to wiesz, że ten facet nadlatuje z impetem - mówi Wilson. - Musisz podchodzić z dużą prędkością, aby utrzymać tę wysokość. Widziałem turystów przestraszonych, że samolot leci prosto na nich - dodaje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów

Podczas startów wiele osób na plaży ustawia się za samolotami, aby poczuć potężny podmuch powietrza z silników. Jest on tak silny, że może nawet zepchnąć ludzi do morza. Bardziej nierozważni turyści próbują trzymać się ogrodzenia, podchodząc jak najbliżej maszyn. Ale to może skończyć się tragedią. W 2017 roku 57-letni turysta z Nowej Zelandii zginął, strącony z ogrodzenia przez podmuch odlatującego samolotu.

- Mnóstwo ludzi przyjeżdża tam tylko dla tego podmuchu. Widzi się ich wiszących na ogrodzeniu i stojących bezpośrednio za samolotem. Ja tego nie robię. Wiem, jak może to być niebezpieczne - mówi Maduro.

Podczas startów wiele osób ustawia się za samolotami
Podczas startów wiele osób ustawia się za samolotami
Źródło: Serge Yatunin/Shutterstock

W 2017 roku w wyspę uderzył huragan Irma, który pozostawił po sobie spustoszenie. Lotnisko zostało niemal całkowicie zniszczone. W 2024 roku zostało oficjalnie ponownie otwarte przez księżniczkę Beatrix z Holandii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Captain Wang/Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
Dla pracownika
shutterstock_2605990009
"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
Z kraju
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
Dla pracownika
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
Dla pracownika
Bochniarz
Bochniarz: chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska w czołówce najczęściej atakowanych krajów
Tech
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
Z kraju
shutterstock_2599842065
Spór o fabrykę aut. Władze postawiły ultimatum
Moto
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
TVN24
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
Rynki
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
Z kraju
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
Tech
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
Pieniądze
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
Z kraju
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców
Z kraju
shutterstock_2285047937
Potentat szykuje ogromne zwolnienia. Tysiące osób stracą pracę
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
Turystyka
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
Z kraju
Donald Trump
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
Z kraju
Javier Milei w Białym Domu
Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
Moto
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica