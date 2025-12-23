Logo TVN24
Rząd szykuje rewolucję w branży. Rady gmin będą wyznaczać strefy

Kraków
Pełczyńska-Nałęcz o KPO dla kultury: kultura i turystyka ucierpiały najbardziej
Źródło: TVN24
Rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których usługi hotelarskie - w tym najem krótkoterminowy - nie będą mogły być świadczone w innych obiektach niż hotele, pensjonaty czy motele. To założenia projektu noweli rządu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw. Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

Resort turystyki w załączonej do projektu ustawy o ocenie skutków regulacji (OSR) wskazał, że doprecyzowane ma zostać pojęcie usługi hotelarskiej, przyjmując, że za taką usługę uznaje się krótkotrwałą usługę trwającą nie dłużej niż 30 dni i że pojęcie to jest tożsame z pojęciem "najmu krótkoterminowego".

Nowy wykaz

Projekt zakłada też wprowadzenie podstawy prawnej do zamieszczenia na stronie ministra właściwego ds. turystyki Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON).

Zdaniem ministerstwa wykaz umożliwi zebranie w jednym centralnym punkcie informacji dotyczących tzw. innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. CWTON ma być prowadzony na zasadach zbliżonych do Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich.

Przy rejestracji w CWTON obiektom będą nadawane indywidualne numery identyfikacyjne przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w tzw. innym obiekcie niż obiekt hotelarski trzeba będzie zgłosić ten obiekt do miejscowo właściwego wójta, a także przedłożyć regulamin porządkowy oraz oświadczyć pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż spełnia prawem określone wymagania (w tym m.in. przeciwpożarowe, sanitarne).

Strefy w gminach

Zgodnie z projektem, radom gmin mają zostać przyznane kompetencje do wyznaczania w drodze uchwały stref w danej gminie, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie (w tym najem krótkoterminowy) w tzw. innych obiektach niż obiekty hotelarskie.

"Należy więc wyraźnie podkreślić, iż ta fakultatywna kompetencja nie będzie dotyczyła obiektów podlegających administracyjnemu zaszeregowaniu do danego rodzaju i kategorii w świetle dotychczasowego brzmienia zmienianej ustawy, takich jak hotele, motele, pensjonaty itd." - dodał resort.

Projekt doprecyzowuje też, iż każdy obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, będzie obligatoryjnie posiadał regulamin porządkowy oraz przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim przebywającym na terenie obiektu.

Kary do 50 tysięcy złotych

Mają też się znaleźć zapisy wprowadzające kary pieniężne w zakresie używania oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do rodzaju lub kategorii obiektu, nakładane przez organy prowadzące ewidencję obiektów hotelarskich.

W projektowanej ustawie są też zapisy, które uniemożliwią wpisanie obiektu hotelarskiego w ewidencji pod nazwą wprowadzającą w błąd, co do rodzaju obiektu lub jego kategorii.

Projektowana nowelizacja ma też umożliwić wykreślenie obiektu hotelarskiego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie, z właściwej ewidencji, w przypadku powtarzających się naruszeń prawa w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku takiego wykreślenia ponowne uzyskanie wpisu do ewidencji będzie możliwe dopiero po upływie 1 roku.

Wprowadzenie mają zostać kary pieniężne w wysokości do 50 tys. zł w zakresie używania oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do rodzaju lub kategorii obiektu, nakładane przez organy prowadzące ewidencję obiektów hotelarskich.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

najemturystykaOpłaty dla turystówMinisterstwo Sportu i Turystyki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica