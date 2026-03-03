Pierwszy samolot z Dubaju wylądował w Polsce

Polscy turyści wrócili z Dubaju. "Dużo ludzi spało w czasie startu" Źródło: TVN24

Po weekendowych nalotach izraelsko-amerykańskich na Iran sytuacja w regionie pozostaje napięta. Zamknięte przestrzenie powietrzne i uszkodzona infrastruktura lotnisk powodują poważne zakłócenia w ruchu lotniczym - tysiące pasażerów, w tym wielu Polaków, utknęło za granicą.

Pierwszy samolot z Dubaju wylądował

We wtorkowy poranek na warszawskim lotnisku Chopina planowo wylądował samolot (FZ 1469) z Dubaju, który dotarł do kraju o godz. 5:35. Podróżni z tej maszyny mogą mówić o szczęściu - kolejny lot z tego samego kierunku, zaplanowany na godz. 8:20, został już odwołany.

O tym, jak wyglądał powrót do kraju, opowiadał w TVN24 pan Paweł. - Informację otrzymałem na godzinę przed wylotem - mówił.

Inny z powracających do Polski turystów z Dubaju przekazał, że "prawie żaden bagaż nie przyleciał" razem z nimi. - Czekaliśmy w kolejce, żeby zgłosić zaginiony bagaż - dodał.

Jak tłumaczył, w Dubaju odbywał lot transferowy. - Byliśmy tylko z tym, co mieliśmy przy sobie. Bagaże do nas tam nie dotarły, tutaj do samolotu też nie dotarły, ale podobno gdzieś są - zaznaczył.

Opisał też, jak wyglądała sama podróż. - Dużo ludzi spało już w czasie startu. Ja nie byłem w stanie, dopiero jak przelecieliśmy Morze Czerwone, to sobie tak odpuściłem. Ale duża część ludzi spała, no i oczywiście na koniec były brawa, ale myślę tutaj kapitanowi się należą za bezpieczne wywiezienie nas - stwierdził.

"To nie jest tak, że te linie masowo uruchamiają teraz rejsy"

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina poinformował że samolot, który dotarł do Warszawy pochodzi z linii lotniczej Flydubai.

Wyjaśnił jednocześnie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA wydała zalecenie, żeby europejskie linie lotnicze wstrzymały się z operacjami z i do Bliskiego Wschodu do 6 marca, jednak linie z Bliskiego Wschodu - czyli m.in FlyDubai - nie podlegają wytycznym tej agencji. Oznacza to, że samolot który we wtorek wylądował w Warszawie mógł wykonać rejs.

- Natomiast to nie jest tak, że te linie (z Bliskiego Wschodu - red.) masowo uruchamiają teraz rejsy, bo na przykład linia Emirates, która też jest w Dubaju dzisiaj, do nas nie przyleci. To jest decyzja przewoźnika - dodał.

Problemy odnotowano także w Poznaniu. Samolot hiszpańskich linii World2Fly (lot WFL 7508) z Dubaju, który miał przylecieć na lotnisko Poznań-Ławica o godz. 6:41, jest opóźniony. Obecny planowany czas przylotu to godz. 9:25. Linie lotnicze nie podają na razie informacji o kolejnych połączeniach - sytuacja może się zmieniać z godziny na godzinę.

Przewoźnicy oraz służby lotniskowe apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów. Choć część połączeń do Polski udało się zrealizować, tysiące podróżnych wciąż czeka na możliwość powrotu do kraju.

Zamknięte niebo nad Bliskim Wschodem

W wyniku eskalacji konfliktu ponad 20 linii lotniczych zawiesiło lub odwołało swoje połączenia z krajami regionu. Uszkodzenia infrastruktury na lotniskach w Dubaju, Abu Zabi i Kuwejcie oraz zamknięcie przestrzeni powietrznych nad Iranem, Irakiem, Katarem, Bahrajnem, Kuwejtem, Syrią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Izraelem sparaliżowały ruch w tym rejonie. Arabia Saudyjska zdecydowała się na ograniczenie liczby lotów.

Od czterech dni trwa wspólna operacja wojskowa Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. W sobotę rano rozpoczęły się naloty na cele irańskie. W odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki na kilka państw regionu, uderzając m.in. w bazy amerykańskie. Według informacji mediów wśród ofiar nalotów znalazł się najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei.

