Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA

Grenlandia
Grenlandia zanotowała prawdopodobnie najcieplejszy styczeń w historii
Źródło: Reuters
Relacje na linii Dania-USA nigdy nie były tak burzliwe. Pomimo geopolitycznych niepokojów duńska rada turystyki wysłała e-maile do około sześciu tysięcy doradców turystycznych i organizatorów wycieczek w Stanach Zjednoczonych. Z jasnym przekazem - podkreślił portal afar.com.

Nieustanne groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące aneksji Grenlandii, półautonomicznego terytorium należącego do Królestwa Danii, wywołały burzę w Europie. Nic dziwnego, że niektórzy Amerykanie obawiają się negatywnych reakcji podczas podróży zagranicznych - zwłaszcza do Grenlandii i Danii - napisał branżowy portal.

Jasny przekaz dla turystów z USA

Dodał, że VisitDenmark pragnie uspokoić amerykańskich turystów: są oni ciepło witani w tym skandynawskim kraju. Właśnie taki komunikat krajowa izba turystyczna zawarła w e-mailu wysłanym do około 6000 amerykańskich biur podróży i organizatorów wycieczek - potwierdziła dla afar.com Mette Ejlskov Hansen, kierownik ds. marketingu VisitDenmark w USA.

"Przede wszystkim podróżni są mile widziani w Danii" - napisała organizacja w e-mailu z 26 stycznia.

Dodała też: "W tej chwili nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała wpływ na bezpieczeństwo podróży, wrażenia odwiedzających lub działalność turystyczną w Danii. Wynika to z naszych regularnych rozmów z branżą turystyczną i najnowszych raportów".

Turystyczne obawy Amerykanów

W wiadomości odniesiono do obaw niektórych Amerykanów dotyczących podróży zagranicznych w trakcie drugiej kadencji prezydenta Trumpa - zwłaszcza do Danii. Organizacja zapewniła ich, że zostaną ciepło przyjęci po przyjeździe.

"Niektórzy amerykańscy podróżnicy pytali, czy nadal są mile widziani, odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak" - napisano w e-mailu.

Hansen przekazała, że e-mail to był "specjalny dodatek" uzupełniający regularną comiesięczną korespondencję organizacji. Dodała też, że reakcja na wiadomości była "niezwykle pozytywna".

- Zazwyczaj mamy dobry wskaźnik otwarć, ale tym razem wyniósł on 75 procent, w porównaniu do około 50 procent zazwyczaj. Można więc stwierdzić, że ludzie chcieli zobaczyć tę wiadomość - podkreśliła.

Podróże do Danii

Jak podał portal Afar, w tej chwili podróże do Danii nie ucierpiały z powodu napięć geopolitycznych. "Nie odnotowano zauważalnego spadku zainteresowania ani rezerwacji związanych z tą sytuacją. Wszelkie niewielkie wahania są zgodne z sezonowymi wzorcami rezerwacji" - stwierdziła VisitDenmark w wiadomości.

Według danych organizacji w 2025 r. liczba podróży do Danii z rynku amerykańskiego wzrosła o 8,3 proc. w porównaniu z 2024 r., a doświadczenia podróżnych były w przeważającej mierze pozytywne - wyjaśniła Hansen.

Kopenhaga stała się w ostatnich latach modnym miastem, dzięki uznanej na całym świecie scenie kulinarnej, a także rosnącemu zainteresowaniu kulturą i klimatem krajów nordyckich - zgodnie z coraz popularniejszym trendem podróży do miejsc o chłodnym klimacie.

- We wszystkich raportach nie słyszałam o nikim, kto miałby złe doświadczenia z podróżą, przynajmniej ze strony duńskiej. Widzą oni różnicę między ludźmi a rządem. Nie ma więc nienawiści wobec Amerykanów - podkreśliła Hansen.

Grenlandia
Grenlandia
Źródło: PAP

Co z Grenlandią?

W Grenlandii trudniej jest ocenić, jak amerykańscy podróżnicy zostaną przyjęci w świetle powtarzających się apeli Trumpa o przejęcie wyspy, które zaczęły się jeszcze podczas jego pierwszej kadencji w 2019 r., a nasiliły pod koniec 2025 r.

Ostatnio prezydent USA złagodził swoje stanowisko. Mimo to niektórzy amerykańscy turyści wahają się, czy polecieć do Danii. Według raportu dziennika "New York Times" niektórzy organizatorzy wycieczek odnotowali odwołania i spadek rezerwacji z USA - pomimo znacznego wzrostu ruchu turystycznego w ciągu ostatniego roku.

Organizacja Visit Greenland nie odpowiedziała na zapytanie portalu Afar. Burmistrz stolicy Grenlandii Nuuk - Avaaraq Olsen - powiedział w rozmowie z "New York Times", że "mieszkańcy Grenlandii są bardzo świadomi, że nie wszyscy Amerykanie popierają Trumpa i jego administrację".

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: afar.com

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

