Zmiany w Microsofcie. Odchodzi prezes jednego z działów

- W ubiegłym roku Phil Specter podjął decyzję o odejściu z firmy i od tego czasu rozmawialiśmy o planowaniu sukcesji - oświadczył szef Microsoftu Satya Nadella.

Specter będzie pełnił funkcję doradczą w Microsoft Gaming, żeby zapewnić płynne przekazanie obowiązków.

Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games. Źródło: ETIENNE LAURENT/PAP/EPA

Firmę opuści również Sarah Bond, dyrektorka operacyjna Xbox, aby "rozpocząć nowy rozdział". Microsoft mianował Ashę Sharmę na stanowisko wiceprezeski wykonawczej i szefowej działu gier. W swojej poprzedniej roli Sharma kierowała w spółce rozwojem produktów w zakresie modeli i usług sztucznej inteligencji.

Sharma zapowiedziała, że skoncentruje się na konsoli Xbox, żeby "ponownie zaangażować głównych fanów i graczy".

Problemy działu gier Microsoft

Microsoft Gaming boryka się z presją finansową spowodowaną cłami, silną konkurencją i oszczędnymi wydatkami ze strony zmagających się z inflacją konsumentów. W ubiegłym miesiącu Microsoft poinformował, że przychody z gier spadły o ok. 9,5 proc. między październikiem a grudniem. Firma odnotowała też w tym dziale odpisy z tytułu utraty wartości.

W 2023 r. Microsoft sfinalizował wartą 69 mld dolarów transakcję przejęcia Activision Blizzard, producenta gry "Call of Duty", przez co zwiększył swoją pozycję na rynku gier wideo.

Głównym konkurentem Microsoft Games jest prężnie rozwijające się PlayStation firmy Sony, w szczególności w zakresie konsol i oferty gier na wyłączność.

