Tech Wyciek danych i SMS-y. Ekspert ostrzega Oprac. Jan Sowa |

Adam Haertle o wycieku danych z platformy MyDr Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W SMS-ach czytamy: "Naruszenie danych w [nazwa przychodni] może obejmować PESEL, dane o zdrowiu. Ryzyka: kredyt - Zastrzeż PESEL; bezprawne użycie danych, oszustwa, gorsze traktowanie (...)". Placówki rozsyłają również e-maile z rozszerzoną informacją o naruszeniu.

Dowiedz się więcej: SMS o naruszeniu danych medycznych. Co zrobić po jego otrzymaniu

Ekspert przeanalizował SMS-y

Tomasz Turba, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa sekurak.pl, przeanalizował dla tvn24.pl SMS-y, które dostają pacjenci.

Oto pięć najważniejszych wniosków:

Incydent bezpieczeństwa systemu MyDr jest rzeczywisty i dotyczy danych przetwarzanych przez wiele placówek medycznych.

Analizowane SMS-y są z dużym prawdopodobieństwem autentycznymi powiadomieniami związanymi z tym incydentem, ale nie jest wykluczone, że to próba oszustwa, która może mieć kontynuację w postaci komunikacji telefonicznej, np. "Wysłaliśmy do Państwa wczoraj SMS, jednak przestępcy włamali się na konto, musimy zabezpieczyć Państwa pieniądze przelewając je na specjalne konto techniczne Policji".

Nazwa nadawcy Twoje Dane jest nietypowa, ale sama w sobie nie przesądza o oszustwie.

Różnice między komunikatami można wyjaśnić automatycznym podstawianiem nazwy placówki, różnym zakresem danych, podziałem pacjentów na grupy i etapową wysyłką.

Treść SMS-a jest słaba redakcyjnie i niepełna jako samodzielne zawiadomienie o naruszeniu. Powinna być uzupełniona pełną informacją placówki lub MyDr. Na ten moment jest to nieudana próba komunikacji, bądź początek większego wektora ataku z kontynuacją w tradycyjnej rozmowie telefonicznej.

Wyciek danych z MyDr

Cyberatak na MyDr objął około 12 tysięcy publicznych i prywatnych placówek, a liczba potencjalnie poszkodowanych może sięgać 19 milionów. Wiadomości SMS zaczęły trafiać do pacjentów niemal miesiąc po wycieku.

Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Adam Haertle wyjaśnił, że różnice między komunikatami wynikają z odmiennego zakresu ujawnionych danych, zależnego między innymi od tego, czy dotyczą one pacjenta, rodzica dziecka czy osoby upoważnionej do odbioru wyników.