Chcą ograniczyć dzieciom dostęp do chatbotów

- Podjęliśmy walkę, wykonaliśmy niezbędne kroki, zagroziliśmy działaniami i wygraliśmy tę bitwę z Grokiem. Ale musimy to zrobić ze wszystkimi botami opartymi na AI i to zrobimy - zapowiedział Starmer, nawiązując do sprawy sztucznej inteligencji firmy xAI, który był wykorzystywany do generowania rozebranych zdjęć osób, w tym dzieci, bez ich wiedzy i zgody.

Propozycje brytyjskich władz

W poniedziałek brytyjski rząd ogłosił propozycje, które mają na celu zwiększenie ochrony dzieci w internecie. Przewidują one:

objęcie chatbotów opartych na AI ustawą o bezpieczeństwie w internecie;

nałożenie na gigantów technologicznych obowiązku zachowania wszystkich danych z telefonu dziecka w przypadku jego śmierci na wypadek, gdyby miały one znaczenie dla ustalenia przyczyny zgonu;

znacznie szybsze wprowadzanie nowych przepisów dotyczących technologii.

Rząd potwierdził również plan przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat ograniczenia korzystania przez dzieci z serwisów społecznościowych, ograniczenia dostępu dzieci do chatbotów opartych na sztucznej inteligencji oraz ograniczenia dzieciom funkcji niekończącego się przewijania treści na platformach społecznościowych, znanej jako doomscrolling.

- Teraz podejmujemy działania, aby zapewnić, że będziemy mogli podejmować działania w ciągu miesięcy, a nie lat. Musimy też działać bardzo szybko, nie tylko w kwestii wieku dostępności, ale także urządzeń i aplikacji, które powodują automatyczne przewijanie, ciągłe przyklejanie się do urządzenia, od którego nie można się oderwać. (...) Musimy zerwać z tym nawykiem, aby powstrzymać jego uzależniający charakter - mówił brytyjski premier.

Opracowała Paulina Karpińska/kris