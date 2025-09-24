Użyli AI. Odzyskali pół miliarda

Brytyjski rząd odzyskał blisko 500 milionów funtów dzięki nowemu narzędziu sztucznej inteligencji (AI) - podał portal BBC. Dodał, że większa część tej kwoty pochodzi z wyłudzeń związanych z pandemią Covid-19.

Innowacyjne narzędzie AI stworzone przez brytyjski rząd umożliwiło wykrycie przypadków nadużyć, a wkrótce trafi także do innych krajów.

Według władz odzyskane środki mają iść na etaty w służbie zdrowia, edukacji i policji.

Sukces rządu w walce z oszustwami

Z danych przekazanych przez Kancelarię Rządu (Cabinet Office) wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy odzyskano rekordowe 480 mln funtów – najwięcej w historii jeśli chodzi o nadużycia finansowe.

"To największa kwota odzyskana przez rządowe zespoły ds. zwalczania nadużyć finansowych" – poinformowała kancelaria.

186 mln funtów stanowiły środki związane z oszustwami pandemicznymi, m.in. przy programie Bounce Back Loans – rządowych pożyczek do 50 tys. funtów, które miały wspierać firmy w czasie pandemii. BBC jako jeden z przykładów podał przypadek kobiety, która założyła fikcyjną firmę, a następnie wysłała pieniądze z pożyczki do Polski.

Przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi obecna kanclerz skarbu Rachel Reeves stwierdziła, że w czasie pandemii w wyniku oszustw utracono ponad 7 mld funtów z pieniędzy publicznych.

Dzięki nowemu narzędziu o nazwie Fraud Risk Assessment Accelerator, czyli systemowi sztucznej inteligencji (AI) do wykrywania słabych punktów w procedurach urzędowych, możliwe jest wcześniejsze identyfikowanie ryzyka nadużyć.

Licencja dla innych państw i rozwój narzędzia

Minister w Kancelarii Rządu Josh Simons ma ogłosić skalę odzyskanych środków podczas szczytu, który w środę odbędzie się wspólnie z udziałem Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Australii.

Najnowocześniejsze narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i analizie danych pozwolą rządowi skutecznie chronić publiczne pieniądze, zamiast napełniać kieszenie oszustów i naciągaczy - zaznaczył Simons.

Nowe narzędzie AI, do wykrywania nadużyć finansowych ma zostać wkrótce wdrożone we wszystkich resortach.

Simons ma ogłosić, że rząd Wielkiej Brytanii udzieli teraz licencji na międzynarodowe stosowanie. Narzędzie mają wdrożyć USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia.

Zagrożenia związane z AI

Posunięcie to może wywołać niepokój wśród grup działających na rzecz ochrony praw człowieka, które już teraz są niezadowolone z wykorzystania sztucznej inteligencji przez rząd - wskazał BBC.

Dodał, że w zeszłym roku okazało się, że narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, wykorzystywane do zwalczania nadużyć w zakresie świadczeń socjalnych, nie było obiektywne. Miało być tendencyjne w zależności od wieku, niepełnosprawności, stanu cywilnego i narodowości osób.

Dokumenty udostępnione "Guardianowi" potwierdziły, że narzędzie stosowane przez Departament Pracy i Emerytur wykazywało "statystycznie istotną dysproporcję wyników" w "analizie sprawiedliwości".

W opublikowanym na początku tego roku raporcie Amnesty International skrytykowano "niekontrolowane stosowanie technologii i systemów sztucznej inteligencji" przez rząd.

Autorka/Autor:Jan Sowa/kris

Źródło: BBC