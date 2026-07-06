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Musk przegrywa w sądzie. Wprowadził w błąd inwestorów własnej firmy

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Elon Musk
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sąd federalny odrzucił wniosek Elona Muska o uchylenie niedawnego wyroku w sprawie wprowadzania w błąd akcjonariuszy Twittera - przekazał Reuters. Chodzi o publikowane przez Muska na platformie wpisy, w których utrzymywał, że ma ona zbyt wiele fałszywych kont i botów. Te komentarze miały doprowadzić do spadku wartości firmy.

Sędzia okręgowy USA Charles Breyer z San Francisco uznał jednocześnie, iż Musk nie ponosi odpowiedzialności za jeden z zakwestionowanych wpisów. Odrzucił również wniosek Muska o odebranie inwestorom statusu pozwu zbiorowego oraz przychylił się do ich wniosku o naliczenie odsetek za okres przed wydaniem wyroku.

Celowe obniżanie cen akcji Twittera

20 marca Musk został uznany za winnego próby celowego obniżenia kursu akcji Twittera, co miało mu umożliwić renegocjację warunków lub całkowite wycofanie się z przejęcia platformy za kwotę 44 miliardów dolarów w 2022 roku.

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Według ławy przysięgłych Musk miał celowo wprowadzać w błąd akcjonariuszy Twittera. We wpisach na platformie utrzymywał, że ma ona zbyt wiele fałszywych kont i botów, co miało doprowadzić do spadku jej wartości. Pozew dotyczy inwestorów, którzy utrzymują, że sprzedawali akcje platformy po cenach sztucznie zaniżonych przez Muska od 13 maja do 4 października 2022 roku, kierując się jego wypowiedziami.

Spadek akcji po wpisie Muska

Musk złożył propozycję zakupu Twittera w kwietniu 2022 roku. Została ona przyjęta wraz z wyceną platformy na kwotę 44 miliardów dolarów. Niedługo potem miliarder opublikował wpisy, które według ławy przysięgłych były mylące względem inwestorów.

W jednym z nich stwierdził, że zakup platformy został "tymczasowo wstrzymany" do chwili potwierdzenia, że boty stanowią mniej niż 5 procent użytkowników. W drugim napisał, że odsetek botów może być "znacznie" wyższy niż 20 procent, a dopóki dyrektor generalny Twittera nie udowodni, że odsetek ten jest niższy od 5 procent, przejęcie nie może dojść do skutku.

Sędzia Breyer miał znaleźć "istotne dowody fałszu" w tweecie z 13 maja, który spowodował znaczny spadek ceny akcji Twittera, ale stwierdził, że brak reakcji rynku na tweeta z 17 maja oznacza, że ​​Musk nie ponosi za niego odpowiedzialności.

W marcu, tuż po ogłoszeniu wyroku, prawnik reprezentujący powodów szacował, że łączna kwota odszkodowań może wynieść około 2,5 miliarda dolarów.

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Wydanie z 06.07.2026
TVN24
Źródło: Reuters, PAP
Tagi:
Elon MuskTwitterUSA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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