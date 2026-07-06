Tech Musk przegrywa w sądzie. Wprowadził w błąd inwestorów własnej firmy Oprac. Wiktor Knowski |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Sędzia okręgowy USA Charles Breyer z San Francisco uznał jednocześnie, iż Musk nie ponosi odpowiedzialności za jeden z zakwestionowanych wpisów. Odrzucił również wniosek Muska o odebranie inwestorom statusu pozwu zbiorowego oraz przychylił się do ich wniosku o naliczenie odsetek za okres przed wydaniem wyroku.

Celowe obniżanie cen akcji Twittera

20 marca Musk został uznany za winnego próby celowego obniżenia kursu akcji Twittera, co miało mu umożliwić renegocjację warunków lub całkowite wycofanie się z przejęcia platformy za kwotę 44 miliardów dolarów w 2022 roku.

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Według ławy przysięgłych Musk miał celowo wprowadzać w błąd akcjonariuszy Twittera. We wpisach na platformie utrzymywał, że ma ona zbyt wiele fałszywych kont i botów, co miało doprowadzić do spadku jej wartości. Pozew dotyczy inwestorów, którzy utrzymują, że sprzedawali akcje platformy po cenach sztucznie zaniżonych przez Muska od 13 maja do 4 października 2022 roku, kierując się jego wypowiedziami.

Spadek akcji po wpisie Muska

Musk złożył propozycję zakupu Twittera w kwietniu 2022 roku. Została ona przyjęta wraz z wyceną platformy na kwotę 44 miliardów dolarów. Niedługo potem miliarder opublikował wpisy, które według ławy przysięgłych były mylące względem inwestorów.

W jednym z nich stwierdził, że zakup platformy został "tymczasowo wstrzymany" do chwili potwierdzenia, że boty stanowią mniej niż 5 procent użytkowników. W drugim napisał, że odsetek botów może być "znacznie" wyższy niż 20 procent, a dopóki dyrektor generalny Twittera nie udowodni, że odsetek ten jest niższy od 5 procent, przejęcie nie może dojść do skutku.

Sędzia Breyer miał znaleźć "istotne dowody fałszu" w tweecie z 13 maja, który spowodował znaczny spadek ceny akcji Twittera, ale stwierdził, że brak reakcji rynku na tweeta z 17 maja oznacza, że ​​Musk nie ponosi za niego odpowiedzialności.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022 Rozwiń

W marcu, tuż po ogłoszeniu wyroku, prawnik reprezentujący powodów szacował, że łączna kwota odszkodowań może wynieść około 2,5 miliarda dolarów.