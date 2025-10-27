Logo TVN24
Tech

Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "Krok milowy"

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dyrektor generalny Palantir Technologies Alex Karp
Kosiniak-Kamysz: bezpieczeństwo wymaga współpracy, nie nienawiści i krzyku
Źródło: TVN24/TVP
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dyrektor generalny Palantir Technologies INC Alexander Karp podpisali w poniedziałek w Warszawie list intencyjny o współpracy w dziedzinach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecnie najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich armii świata jest budowa zasobów informacyjnych. Zwrócił uwagę, że bazy danych są obecnie największą walutą. - Dzisiejszy list intencyjny z firmą Palantir - absolutnym liderem w zakresie zarządzania danymi i ich wykorzystania w zabezpieczeniu logistycznym pola walki, projektowaniu przyszłości z użyciem sztucznej inteligencji - to krok milowy. Rozwiązania tej firmy są wykorzystywane perfekcyjnie między innymi przez ukraińską armię - powiedział szef MON.

"Widzący kamień" jest już w Polsce i jest za darmo. Na razie
"Widzący kamień" jest już w Polsce i jest za darmo. Na razie

TVN24

Palantir Technologies - co to za firma?

Palantir Technologies to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w analizie danych na dużą skalę.

Oferuje zaawansowane oprogramowanie umożliwiające integrację, przetwarzanie, analizę i wizualizację ogromnych zbiorów danych – w szczególności dla potrzeb sektora publicznego, obronnego, wywiadowczego oraz dużych firm przemysłowych.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

TechnologiaSztuczna inteligencjaAI
