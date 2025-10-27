Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "Krok milowy"

Kosiniak-Kamysz: bezpieczeństwo wymaga współpracy, nie nienawiści i krzyku Źródło: TVN24/TVP

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecnie najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich armii świata jest budowa zasobów informacyjnych. Zwrócił uwagę, że bazy danych są obecnie największą walutą. - Dzisiejszy list intencyjny z firmą Palantir - absolutnym liderem w zakresie zarządzania danymi i ich wykorzystania w zabezpieczeniu logistycznym pola walki, projektowaniu przyszłości z użyciem sztucznej inteligencji - to krok milowy. Rozwiązania tej firmy są wykorzystywane perfekcyjnie między innymi przez ukraińską armię - powiedział szef MON.

Palantir Technologies - co to za firma?

Palantir Technologies to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w analizie danych na dużą skalę.

Oferuje zaawansowane oprogramowanie umożliwiające integrację, przetwarzanie, analizę i wizualizację ogromnych zbiorów danych – w szczególności dla potrzeb sektora publicznego, obronnego, wywiadowczego oraz dużych firm przemysłowych.

