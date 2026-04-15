Uber zmienia kurs. Miliardy dolarów na autonomiczne taksówki
Uber zobowiązał się do wydania ponad 10 miliardów dolarów na zakup tysięcy autonomicznych pojazdów oraz inwestycje w ich producentów - podaje "Financial Times". To strategiczna zmiana, która ma uchronić firmę przed potencjalnym wypchnięciem z rynku przez rozwijający się segment robotaksówek.
Agencja Reuters zaznacza, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Firma nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.
Partnerstwa i globalne ambicje
Z wyliczeń "Financial Timesa", opartych na szacunkach analityków i informacjach od osób zaznajomionych z umowami, wynika, że Uber planuje zainwestować ponad 2,5 miliarda dolarów w udziały kapitałowe oraz przeznaczyć ponad 7,5 miliarda dolarów na rozwój flot autonomicznych pojazdów w najbliższych latach.
Porozumienia z partnerami mają jednak charakter warunkowy, ich realizacja zależy od osiągnięcia określonych etapów wdrożenia technologii.
Uber pozycjonuje się jako platforma dla wielu operatorów autonomicznych taksówek. W tym celu nawiązał współpracę z firmami z branży, w tym Baidu, Rivian oraz Lucid.
Spółka zapowiada, że do 2028 roku chce uruchomić usługi robotaxi w co najmniej 28 miastach na świecie.
Rosnące zainteresowanie autonomią
Zainteresowanie bezzałogowymi taksówkami wyraźnie rośnie w ostatnich miesiącach, po latach niespełnionych obietnic.
Nadzieje branży wiążą się przede wszystkim z rozwojem sztucznej inteligencji oraz współpracą technologiczną, które mają przyspieszyć rozwiązywanie złożonych sytuacji drogowych i ograniczyć wysokie koszty wdrożeń.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Uber