Tech

Uber zmienia kurs. Miliardy dolarów na autonomiczne taksówki

Oprac. Jan Sowa
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
Uber zmienia strategię i stawia na autonomiczne taksówki. Jak informuje "Financial Times", firma ma przeznaczyć na ten cel ponad 10 miliardów dolarów. To wyraźne odejście od dotychczasowego modelu opartego na tzw. gig economy, czyli modelu pracy dorywczej.

Uber zobowiązał się do wydania ponad 10 miliardów dolarów na zakup tysięcy autonomicznych pojazdów oraz inwestycje w ich producentów - podaje "Financial Times". To strategiczna zmiana, która ma uchronić firmę przed potencjalnym wypchnięciem z rynku przez rozwijający się segment robotaksówek.

Agencja Reuters zaznacza, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Firma nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Partnerstwa i globalne ambicje

Z wyliczeń "Financial Timesa", opartych na szacunkach analityków i informacjach od osób zaznajomionych z umowami, wynika, że Uber planuje zainwestować ponad 2,5 miliarda dolarów w udziały kapitałowe oraz przeznaczyć ponad 7,5 miliarda dolarów na rozwój flot autonomicznych pojazdów w najbliższych latach.

Porozumienia z partnerami mają jednak charakter warunkowy, ich realizacja zależy od osiągnięcia określonych etapów wdrożenia technologii.

Uber pozycjonuje się jako platforma dla wielu operatorów autonomicznych taksówek. W tym celu nawiązał współpracę z firmami z branży, w tym Baidu, Rivian oraz Lucid.

Spółka zapowiada, że do 2028 roku chce uruchomić usługi robotaxi w co najmniej 28 miastach na świecie.

Rosnące zainteresowanie autonomią

Zainteresowanie bezzałogowymi taksówkami wyraźnie rośnie w ostatnich miesiącach, po latach niespełnionych obietnic.

Nadzieje branży wiążą się przede wszystkim z rozwojem sztucznej inteligencji oraz współpracą technologiczną, które mają przyspieszyć rozwiązywanie złożonych sytuacji drogowych i ograniczyć wysokie koszty wdrożeń.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Uber

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
