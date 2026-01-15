Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów

Produkcja chipów w Chinach Źródło: Reuters Archive

Podpisane przez Trumpa rozporządzenie mówi o objęciu 25 proc. ceł na pewne zaawansowane procesory, takie jak H200 firmy NVIDIA i MI325X.

Z podatku wykluczone będą wyłączone jednak te chipy, które są wykorzystywane na użytek rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych w USA.

Porozumienie z NVIDIĄ i AMD

Jak powiedział w środę prezydent Donald Trump, jest to element jego porozumienia z NVIDIĄ i AMD o zezwoleniu im na sprzedaż zaawansowanych półprzewodników do Chin w zamian za 25 proc. dochodów z tej sprzedaży.

- Chiny ich chcą, inni ludzie też, a my będziemy zarabiać na sprzedaży tych chipów 25 proc.. Więc pozwalamy im na to, ale Stany Zjednoczone otrzymują 25 proc. wartości chipów w dolarach i uważam, że to bardzo dobra umowa - stwierdził Trump.

Kontrowersje po decyzji Trumpa

Półprzewodniki NVIDII są w większości wytwarzane w Tajwanie i są sprowadzane do USA, po czym będą kierowane do Chin i innych państw.

Trump już wcześniej podpisał inny dokument rozluźniający restrykcje na eksport zaawansowanych chipów. Decyzja Trumpa budziła kontrowersje i krytykę części ekspertów i byłych urzędników, którzy argumentowali, że umożliwienie dostępu Chinom do tych chipów umożliwi Pekinowi doścignięcie USA pod względem mocy obliczeniowych potrzebnych do rozwoju AI.

W podpisanym dekrecie prezydent USA zapowiedział, że może wprowadzić również szersze cła na półprzewodniki. W osobnym dokumencie zapowiedział także możliwe cła lub regulacje dotyczące ceny minimalnej przetworzonych minerałów ziem rzadkich.

