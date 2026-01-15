Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Trump podjął decyzję w sprawie chińskich chipów

Donald Trump
Produkcja chipów w Chinach
Źródło: Reuters Archive
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał w środę rozporządzenie nakładające 25-procentowe cła na zaawansowane półprzewodniki sprzedawane poza terytorium USA. Rozporządzenie stanowi realizację wcześniejszych zapowiedzi administracji dotyczących objęcia 25-procentową daniną przychodów ze sprzedaży chipów firm AMD i NVIDIA kierowanych na rynek chiński.

Podpisane przez Trumpa rozporządzenie mówi o objęciu 25 proc. ceł na pewne zaawansowane procesory, takie jak H200 firmy NVIDIA i MI325X.

Z podatku wykluczone będą wyłączone jednak te chipy, które są wykorzystywane na użytek rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych w USA.

"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Dowiedz się więcej:

"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin

Porozumienie z NVIDIĄ i AMD

Jak powiedział w środę prezydent Donald Trump, jest to element jego porozumienia z NVIDIĄ i AMD o zezwoleniu im na sprzedaż zaawansowanych półprzewodników do Chin w zamian za 25 proc. dochodów z tej sprzedaży.

- Chiny ich chcą, inni ludzie też, a my będziemy zarabiać na sprzedaży tych chipów 25 proc.. Więc pozwalamy im na to, ale Stany Zjednoczone otrzymują 25 proc. wartości chipów w dolarach i uważam, że to bardzo dobra umowa - stwierdził Trump.

Kontrowersje po decyzji Trumpa

Półprzewodniki NVIDII są w większości wytwarzane w Tajwanie i są sprowadzane do USA, po czym będą kierowane do Chin i innych państw.

Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty
Dowiedz się więcej:

Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty

Trump już wcześniej podpisał inny dokument rozluźniający restrykcje na eksport zaawansowanych chipów. Decyzja Trumpa budziła kontrowersje i krytykę części ekspertów i byłych urzędników, którzy argumentowali, że umożliwienie dostępu Chinom do tych chipów umożliwi Pekinowi doścignięcie USA pod względem mocy obliczeniowych potrzebnych do rozwoju AI.

Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Dowiedz się więcej:

Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin

W podpisanym dekrecie prezydent USA zapowiedział, że może wprowadzić również szersze cła na półprzewodniki. W osobnym dokumencie zapowiedział także możliwe cła lub regulacje dotyczące ceny minimalnej przetworzonych minerałów ziem rzadkich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Francis Chung / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpChinyCła Donalda Trumpa
Zobacz także:
Hiszpania, plaża, wakacje, urlop, turystyka
Rekordowy rok dla światowej turystyki
Turystyka
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
Z kraju
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
shutterstock_2153191737
Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana
Z kraju
shutterstock_2593925179
Największy wzrost na świecie. Dzięki wprowadzeniu euro
Rynki
lotnisko
Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"
shutterstock_2598546753
Gwałtowny wzrost. Deweloperzy mogą mieć problem
Nieruchomości
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje
Tech
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
Artur Czapiewski
Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska
Z kraju
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Z kraju
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Z kraju
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
Z kraju
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica