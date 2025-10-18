To ma być nowa era. "Sami nie będziemy wiedzieć, co jest prawdziwe, a co nie"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Pod koniec września OpenAI zaprezentowało aplikację Sora i model Sora 2. Ta pierwsza przypomina TikToka - można w niej przeglądać, publikować i montować krótkie wideo. Różnica jest jednak zasadnicza: wszystkie treści generuje sztuczna inteligencja.

Na razie Sora nie działa w Polsce. Eksperci podkreślają jednak, że to tylko kwestia czasu, choć nie wiadomo, czy aplikacja będzie funkcjonować u nas w takiej samej formie jak w Stanach Zjednoczonych.

Pojawienie się platformy, na której wszystkie treści generuje AI, budzi obawy o dalsze nasilenie dezinformacji w mediach społecznościowych.

W Polsce, gdzie wiele rozwiązań AI wciąż jest niedostępnych, pojawiają się już głośne przypadki nadużyć z wykorzystaniem tzw. deepfake’ów.

Nie tylko OpenAI stawia na generatywną sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych. - Widzimy tu klasyczny efekt wyścigu zbrojeń, bo kto się zatrzyma, ten znika z rynku - zwraca uwagę Aleksandra Przegalińska.

To koniec social mediów, jakie znamy? "Oczekujemy złotych gór, a dostaniemy erotykę"

Michael Jackson wyrywający pudełko kurczaków przypadkowym ludziom w fast foodzie. Tupac obsługujący klientów na stacji paliw. Albert Einstein w oktagonie. Brzmi absurdalnie? Wszystko wygląda prawdziwie: ruch, światło. Tylko że wspomniane osoby nie żyją, a żaden z tych filmów nie powstał naprawdę. Przynajmniej w tak zwanym realu.

Niektóre są znacznie bardziej niepokojące. Dzieci ze Strefy Gazy opowiadają o swoich domach zniszczonych w wyniku wojny. Reporter w kamizelce kuloodpornej, mówiący o tym, że w jednej z dzielnic mieszkalnych etiopskiego miasta doszło do wymiany ognia. Czarnoskóry mężczyzna protestujący w masce przeciwgazowej, hełmie i goglach, krzyczący "nie zastąpicie nas". Żadne z tych materiałów wideo, opisywanych przez brytyjski dziennik "The Guardian", nie zostało nagrane w rzeczywistości.

Wszystkie zostały stworzone przez użytkowników przy użyciu sztucznej inteligencji za pomocą nowego modelu od OpenAI - Sora 2. To właśnie zasila nową aplikację Sora, która ma być konkurencją dla największych mediów społecznościowych. Z jedną zasadniczą różnicą: wszystkie materiały publikowane w niej generuje AI.