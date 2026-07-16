Rekordowa inwestycja w USA. "Wieloletni megatrend"

Krzysztof Gawkowski zapowiedział budowę gigafabryki AI w Polsce. "Stanie się fundamentem dla rozwoju" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Inwestycja ta ma na celu budowę kilku kolejnych fabryk płytek półprzewodnikowych w technologii dwóch nanometrów i mniejszych, a także zakładów zaawansowanego pakowania, aby wesprzeć silny, wieloletni popyt ze strony naszych wiodących klientów w USA - powiedział dyrektor generalny TSMC C.C. Wei. W planach są co najmniej cztery nowe zakłady.

Dzięki temu całkowite zaangażowanie tajwańskiej spółki w Arizonie wzrośnie do 265 miliardów dolarów, co stanowi jej największą zagraniczną inwestycję. Firma nie przedstawiła dokładnego harmonogramu realizacji tego planu, uzależniając go od rynkowego zapotrzebowania.

Trump oskarża Tajwan

- Nasi klienci, wśród których przeważają dostawcy usług w chmurze, nadal przekazują nam bardzo wyraźne sygnały i pozytywne prognozy. W związku z tym nasze przekonanie o wieloletnim megatrendzie w dziedzinie sztucznej inteligencji pozostaje bardzo silne - powiedział dyrektor generalny firmy, C.C. Wei, podczas konferencji poświęconej wynikom finansowym.

Informacja o inwestycji pojawiła się po serii oskarżeń ze strony Donalda Trumpa. Prezydent USA zarzucał Tajwanowi, że tamtejsi producenci przejmują amerykański rynek półprzewodników. Prezydent oświadczył, że do czasu zakończenia jego kadencji Stany Zjednoczone będą dysponować 50 procentamu światowych mocy produkcyjnych w tym sektorze.

- Wierzymy, że ta inwestycja pomoże w dalszym rozwoju amerykańskiego ekosystemu półprzewodników, wzmocni łańcuch dostaw oraz przyczyni się do tworzenia coraz większej liczby dobrze płatnych miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii w Stanach Zjednoczonych - powiedział Wei.

Obawy na rynku półprzewodników

TSMC, które wytwarza około 90 proc. najbardziej zaawansowanych chipów na świecie, podniosło tegoroczne prognozy nakładów kapitałowych do rekordowych 64 mld dol., a szacowany całoroczny wzrost przychodów zrewidowano z 30 do 40 proc. W minionym kwartale zysk netto producenta osiągnął 22,35 mld dol., rosnąc o 77,4 proc. w ujęciu rocznym.

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Sytuacja na rynkach pozostaje jednak niestabilna. Inwestorzy zastanawiają się, czy bezprecedensowa fala wydatków na infrastrukturę AI zostanie utrzymana.

Obawy wywołuje także niepewność geopolityczna wynikająca z wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi oraz inflacyjny wpływ rosnących kosztów komponentów elektronicznych - zauważa japoński portal Nikkei Asia. Mimo to kluczowi dostawcy sprzętu dla TSMC, firmy ASML oraz Applied Materials, podnieśli swoje prognozy. Przedstawiciele tych spółek zapowiadają wieloletnią ekspansję mocy produkcyjnych, powołując się na doskonałe perspektywy wynikające ze zgłaszanych przez klientów zamówień na kolejne lata.