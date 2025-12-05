Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady

Logo TVN24
Tajwan ogłosił zablokowanie na rok chińskiej aplikacji społecznościowej RedNote (Xiaohongshu) po wykryciu ponad 1,7 tysiąca przypadków oszustw, które – według lokalnych władz – doprowadziły do strat liczonych w milionach dolarów.

Decyzja dotknie co najmniej trzy miliony użytkowników w kraju. Regulatorzy wskazują na brak współpracy operatora aplikacji oraz niespełnianie norm bezpieczeństwa danych.

Oszustwa i decyzja o blokadzie

Biuro Śledcze Kryminalne Tajwanu poinformowało, że od ubiegłego roku wykryto ponad 1,7 tysiąca przypadków oszustw związanych z RedNote, powodujących straty przekraczające 7,9 mln dolarów.

Aplikacja, przypominająca TikToka i wyposażona w funkcje zakupowe, miała stać się narzędziem licznych przestępstw internetowych.

W związku z tym władze nakazały dostawcom internetu zablokować dostęp do platformy na rok. Lokalne media szacują, że decyzja ta obejmie ponad trzy miliony użytkowników.

Braki w cyberbezpieczeństwie

Tajwańskie media podają, że blokada wynika nie tylko z fali oszustw, ale też z niespełnienia przez aplikację standardów bezpieczeństwa danych.

Według cytowanego przez "Taipei Times" ministra spraw wewnętrznych firma "nie posiada lokalnego biura i nie odpowiedziała na wezwania regulatorów, by przedstawić plan poprawy cyberbezpieczeństwa”.

BBC ustaliło, że u części użytkowników aplikacja przestała działać, wyświetlając informację o jej niedostępności z uwagi na "ograniczenie bezpieczeństwa".

Globalny kontekst i rosnące napięcia polityczne

Xiaohongshu, która zadebiutowała w 2013 roku, ma setki milionów użytkowników, zwłaszcza w Azji. Jej popularność wzrosła również w USA, gdzie użytkownicy szukali alternatywy dla TikToka po groźbie jego zakazu. Jednocześnie aplikacja znalazła się pod presją regulatorów w Chinach, którzy we wrześniu wezwali do "surowego ukarania" kierownictwa firmy za "negatywne" treści.

Tajwańska decyzja wpisuje się w rosnące obawy dotyczące wykorzystywania chińskich platform do szerzenia dezinformacji i budowania prorządowych narracji. Pekin uważa Tajwan za prowincję, która ma "ostatecznie powrócić pod kontrolę Chin", przy czym nie wyklucza użycia siły.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaMedia społecznościoweChinyTajwan
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica