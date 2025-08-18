Ponad dwa miliardy złotych do wzięcia. Ministerstwo o "białych plamach"

Część środków z Krajowego Planu Odbudowy została przeznaczona na budowę infrastruktury szybkiego internetu. "Rzeczpospolita" podaje, że około 2,5 miliarda złotych wciąż jest do wzięcia. Ministerstwo Cyfryzacji nie wyklucza kolejnego naboru dla inwestorów - czytamy.

"Rzeczpospolita" pytała resort cyfryzacji o ewentualny konkurs na dotacje z KPO do budowy sieci szerokopasmowych. Jak powiedziała Monika Gembicka z biura komunikacji MC, resort "nie wyklucza takiego scenariusza (kolejnego naboru - red.)". - O szczegółach przyszłych naborów będziemy informować w późniejszym terminie - mówiła Gembicka.

Jak wskazuje redakcja, teraz resort zbiera dane o tzw. białych plamach - miejscach bez szybkiego internetu.

- Dzięki aktualizacji listy "białych plam" środki na sieci szerokopasmowe będą mogły być wydatkowane w sposób efektywny. Celem obecnych konsultacji jest zaktualizowanie listy "białych plam" w związku z obecnie realizowanymi inwestycjami - oceniła Gembicka.

Możliwa kolejna runda na pokrycie "białych plam"

Według "Rzeczpospolitej", mapy tzw. "białych plam" są nieaktualne bądź mało precyzyjne. Gembicka stwierdziła, iż aktualizacja tych map jest jednak potrzebna, gdyż może brakować na nich nowych budynków lub tych, w których sieć internetową miał zbudować ktoś, kto z projektu zrezygnował.

"A takich rezygnacji jest sporo. Z danych CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), przygotowanych na naszą prośbę wynika, że do tej pory rozwiązano umowy o wartości zbliżonej do 1,94 mld zł" - wskazuje "Rz".

"Obecnie, po tzw. czwartym naborze pieniędzy z KPO, trwa podpisywanie umów i dopiero po jego zakończeniu okaże się, ile gospodarstw domowych nadal nie będzie objętych planem inwestycji publicznych. Z tego też względu CPPC pytane, jaka część pieniędzy z funduszy unijnych pozostała po konkursach – nie ma jasnej odpowiedzi. Podaje, że po czterech naborach z KPO zostało w puli 2,25 mld zł (41 proc. z dostępnych 5,4 mld zł). Kwota ta może się zmniejszyć, gdy CPPC podpisze umowy z beneficjentami ostatniego konkursu" - czytamy.

Autorka/Autor:jw

Źródło: PAP