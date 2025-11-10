Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn Źródło: TVN24

Rosnąca rywalizacja o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji skłania największe firmy technologiczne do apelowania o szersze wsparcie państwa. OpenAI przekonuje, że inwestycje w infrastrukturę i produkcję chipów w USA są niezbędne, by kraj mógł utrzymać przewagę nad globalną konkurencją.

OpenAI zabiega o wsparcie dla infrastruktury AI

Apel Altmana jest kontynuacją działań firmy. 27 października już o wsparcie prosił Chris Lehane — szef ds. globalnych relacji OpenAI.

Lehane zaapelował w liście skierowanym do dyrektora Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu - Michaela Kratsiosa - o rozszerzenie kwalifikacji w ramach Advanced Manufacturing Investment Credit (AMIC), tak aby obejmowały produkcję serwerów AI, centra danych AI oraz elementy sieci energetycznych.

Program AMIC to federalna ulga podatkowa, mająca na celu wspieranie krajowej produkcji półprzewodników w USA.

Altman: Reindustrializacja pomoże wszystkim

W mediach społecznościowych Sam Altman napisał: "Uważamy, że ponowna industrializacja USA na całej linii — od fabryk półprzewodników, przez turbiny, transformatory, stal i wiele innych — pomoże wszystkim w naszej branży i w innych (w tym nam samym)".

Altman podkreślił jednocześnie, że proponowana ulga podatkowa "bardzo różni się od gwarancji kredytowych dla OpenAI".

The government has played a role in critical infrastructure builds. Our public submission (posted on our blog) shares our thinking and suggests ideas for how the US government can support domestic supply chain/manufacturing.



This is very in line with everything we have heard… https://t.co/1kAyLKtK6a — Sam Altman (@sama) November 7, 2025 Rozwiń

Rozmowy z rządem i gigantyczne inwestycje

Szef OpenAI ujawnił, że firma prowadziła rozmowy z rządem USA na temat możliwości objęcia gwarancjami kredytowymi budowy fabryk chipów w Stanach Zjednoczonych, ale nie centrów danych.

Wcześniej w tym tygodniu Altman zapowiedział, że OpenAI planuje przeznaczyć 1,4 biliona dolarów na budowę zasobów obliczeniowych w ciągu najbliższych ośmiu lat.

Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na modele i produkty AI — takie jak popularny ChatGPT — skłania największe firmy technologiczne do inwestycji w nowe centra danych i rozwój zaawansowanych chipów.

Pomimo rosnącego nacisku ze strony branży technologicznej, David Sacks, pełniący w Białym Domu funkcję rządowego pełnomocnika ds. AI i kryptowalut, stwierdził, że nie będzie federalnych programów ratunkowych dla sektora sztucznej inteligencji.

