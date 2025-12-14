Logo TVN24
Kolejny szef firmy Big Tech ogranicza dostęp do social mediów. Własnym dzieciom

Neal Mohan
Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych
Źródło: TVN24
Prezes YouTube Neal Mohan przyznał, że ogranicza swoim dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. Jego zdaniem szkody wynikające z przebywania w sieci przez młodych ludzi narastają - donosi magazyn "Time".

Mohan udzielił wywiadu dla "Time", ponieważ został wybrany przez magazyn na człowieka roku. Biznesmen stanął na czele platformy w 2023 r. W trakcie rozmowy powiedział, że korzystanie przez jego dzieci z mediów społecznościowych i serwisów internetowych jest kontrolowane i ograniczane.

- Ograniczamy czas, jaki spędzają na YouTube i innych platformach oraz w innych mediach. W dni powszednie jesteśmy bardziej surowi, w weekendy mniej. Nie jesteśmy idealni - powiedział w nagraniu opublikowanym na TikToku magazynu "Time".

Korzystanie "z umiarem"

Z kolei w wywiadzie, który ukazał się w papierowej wersji magazynu, szef YouTube'a, wyjaśnił, że czuje się "niezwykle odpowiedzialny" za młodych ludzi i chce zapewnić rodzicom większą kontrolę nad sposobem, w jaki ich dzieci korzystają z platformy należącej do Google. Wersję serwisu dla młodych osób, YouTube Kids, uruchomiono w 2015 r.

Neal Mohan, szef YouTube
Neal Mohan, szef YouTube
Źródło: MICHAEL REYNOLDS/EPA/PAP

Jak podkreślił, istotne jest by kontrolować "z umiarem" i że to sprawdza się w przypadku jego rodziny. Mohan ma troje dzieci: dwóch synów i córkę.

Mohan nie jest jedyną osobą limitującą czas i aktywność swojego potomstwa w sieci. Była szefowa YouTube Susan Wojcicki również nie zezwalała swoim dzieciom na oglądanie treści wideo na platformie z wyjątkiem wersji Kids. Z kolei współzałożyciel Microsoftu Bill Gates sprzeciwia się zbyt długiemu czasu spędzonemu przez młodych ludzi online. Wielokrotnie twierdził, że jego dzieci nie miały telefonów komórkowych do osiągnięcia pełnoletności.

Zakaz dostępu do mediów społecznościowych do wieku nastoletniego

Eksperci nieustannie alarmują, że nadmierne korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych szkodzi dzieciom i nastolatkom. Jonathan Haidt, profesor na uczelni nowojorskiej NYU i autor książki "The Anxious Generation" twierdzi, że młode osoby nie powinny mieć smartfonów do ukończenia 14. roku życia, a mediów społecznościowych przed 16-tymi urodzinami.

Niedawno Australia stała się pierwszym państwem, które prawnie zakazało użytkownikom poniżej 16. roku życia dostępu do głównych platform społecznościowych.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNBC, "Time"

Źródło zdjęcia głównego: MICHAEL REYNOLDS/EPA/PAP

