Tech

Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat

Komisja Europejska wszczęła w czwartek postępowanie przeciwko aplikacji Snapchat w związku z narażaniem dzieci na wykorzystywanie seksualne i inne przestępstwa. Instytucja zarzuciła jednocześnie stronom dla dorosłych naruszenie unijnych przepisów o usługach cyfrowych.

KE wskazała, że Snapchat nie zapewnia wymaganej przepisami cyfrowymi UE (DSA) ochrony nieletnich, przez co korzystające z platformy dzieci mogły paść ofiarą tzw. groomingu, czyli prób zaprzyjaźnienia się z dzieckiem przez dorosłego w celu wykorzystania seksualnego dziecka lub namówienia go np. do działalności przestępczej. Zgodnie z regulaminem Snapchata użytkownicy platformy muszą mieć ukończone przynajmniej 13 lat. KE podejrzewa, że Snapchat polega w tym zakresie na własnej deklaracji użytkownika, że ten jest pełnoletni, a nie na obiektywnych kryteriach.

Decyzja w sprawie stron dla dorosłych

Komisja zarzuciła jednocześnie stronom dla dorosłych naruszenie unijnych przepisów o usługach cyfrowych (DSA) nakładających na platformy internetowe m.in. obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka, jakie mogą one nieść dla użytkowników oraz obowiązek ochrony nieletnich.

Ze wstępnych ustaleń KE wynika, że platformy nie zidentyfikowały ani nie oceniły ryzyka, na jakie narażone są dzieci stykające się na ich stronach z treściami pornograficznymi. A nawet jeśli podjęły próby takiej oceny, to nie zastosowały w tym procesie obiektywnych wytycznych i nie uwzględniły wyników spotkań z organizacjami zajmującymi się prawami dziecka. KE zauważyła, że platformy raczej skupiały się na obawie utraty reputacji, jeśli okaże się, że do ich usług miały dostęp dzieci, a nie na tym, jak kontakt z pornografią mógł wpłynąć na nieletnich.

Według KE, Pornhub, Stripchat, XNXX i XVideos nie wdrożyły skutecznych mechanizmów zapobiegających dostępowi dzieci do swoich usług. Nawet jeśli w regulaminie określiły, że są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, to - jak ustaliło dochodzenie - wszystkie cztery serwisy pozwalały na dostęp nieletnim, wystarczyło, że kliknęli oni w potwierdzenie, że mają ukończone 18 lat.

Oświadczenie własne jako weryfikacja

- Oświadczenia własnego nie można uznać za skuteczny środek weryfikacji wieku - oceniła KE, dodając, że także dodatkowe środki stosowane przez wszystkie cztery platformy, jak ostrzeżenia dotyczące treści, oznaczenia "tylko dla dorosłych" czy rozmywanie strony, nie były wystarczające, żeby zapobiec dostępowi nieletnich do treści pornograficznych. Aby mu zapobiec, serwisy powinny wdrożyć skuteczne mechanizmy weryfikacji wieku użytkowników.

- Jeśli 7-latek z Polski może wejść na wasze strony, to oznacza to, że wasze mechanizmy weryfikacji wieku nie działają - powiedział w czwartek w Brukseli rzecznik KE Thomas Regnier. Jak dodał, Komisja sama opracowała mechanizm weryfikacji wieku użytkowników, który jest teraz testowany w sześciu państwach członkowskich: Francji, Danii, Włoszech, Grecji, Belgii i Hiszpanii.

Jeśli wstępne ustalenia KE z dochodzenia się potwierdzą, ta może wydać decyzję o naruszeniu przepisów UE oraz nałożyć na platformy kary finansowe do 6 proc. ich rocznych globalnych obrotów.

Decyzja sądu w Los Angeles

UE nie jest jedyna, jeśli chodzi o pociąganie platform internetowych do odpowiedzialności. W środę sąd w Los Angeles nakazał Mecie i YouTube wypłacenie 3 milionów dolarów w przełomowym procesie w sprawie uzależnienia dzieci. Rzecznik powiedział w czwartek, że Komisja prowadzi aktualnie cztery dochodzenia dotyczące stosowania przez platformy uzależniających funkcjonalności, w tym wyskakujących powiadomień czy systemów nagród dla użytkowników. Sprawy dotyczą TikToka, Mety oraz platform e-handlowych Temu i Shein.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica