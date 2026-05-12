Tech

Były naukowiec OpenAI oskarża Sama Altmana o kłamstwa. Kulisy kryzysu

Jan Sowa
Sam Altman
Ilya Sutskever, były główny naukowiec OpenAI, zeznał przed sądem, że przez około roku zbierał dowody mające świadczyć o "powtarzającym się schemacie kłamstw" ze strony dyrektora generalnego Sama Altmana. Zeznania padły podczas procesu między OpenAI a Elonem Muskiem, który może przesądzić o przyszłości firmy stojącej za ChatemGPT.

Sutskever potwierdził przed kalifornijskim sądem, że już co najmniej rok przed listopadowym głosowaniem rady nadzorczej rozważał działania zmierzające do usunięcia Altmana ze stanowiska CEO.

Jak zeznał, na prośbę rady przygotował dokument zawierający dowody dotyczące nieuczciwego zachowania szefa OpenAI. Dodał, że działania Altmana obejmowały między innymi "podważanie i skłócanie ze sobą członków kierownictwa".

Zeznania Sutskevera

- Rozmawialiśmy o zachowaniu Sama przez bardzo długi czas - powiedział Sutskever, odnosząc się do rozmów z ówczesną dyrektor technologiczną Mirą Murati na temat możliwego odwołania Altmana.

Według wcześniejszych zeznań dokument przygotowany przez Sutskevera miał liczyć 52 strony. - Zachowanie Altmana nie sprzyjało żadnemu wielkiemu celowi, w tym stworzeniu bezpiecznej AGI - zeznał były naukowiec OpenAI.

Kulisy zwolnienia i powrotu Altmana

Sutskever odegrał kluczową rolę w głośnym zwolnieniu Sama Altmana w listopadzie 2023 roku. W tamtym czasie zasiadał w radzie OpenAI i współorganizował odsunięcie CEO od władzy.

Później jednak wyraził żal z powodu swojego udziału w działaniach rady i zagłosował za przywróceniem Altmana na stanowisko, obawiając się możliwego upadku spółki.

Obecnie Altman pozostaje centralną postacią sporu między OpenAI a Elonem Muskiem. Musk, współzałożyciel OpenAI, który opuścił radę firmy w 2018 roku, oskarża spółkę o odejście od jej nonprofitowych korzeni i przekształcenie się w organizację nastawioną na zysk.

Miliarder domaga się 150 mld dolarów odszkodowania od OpenAI i Microsoft, a także usunięcia Altmana i prezesa Grega Brockmana z kierownictwa firmy.

Rozmowy o połączeniu OpenAI i Anthropic

Podczas zeznań Sutskever ujawnił również, że po krótkim odsunięciu Altmana pozostali członkowie rady OpenAI prowadzili rozmowy z konkurencyjną firmą Anthropic dotyczące potencjalnego połączenia obu spółek i przejęcia kierownictwa przez twórców chatbota Claude.

- Nie byłem podekscytowany pomysłem połączenia OpenAI z inną firmą - powiedział.

Sutskever ujawnił także, że jego udziały w OpenAI były warte około 5 mld dolarów w listopadzie 2025 roku, a obecnie ich wartość wzrosła do około 7 mld dolarów.

Proces może przesądzić o przyszłości OpenAI

Proces trwa już trzeci tydzień i może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości OpenAI, które pozyskuje miliardy dolarów na rozwój infrastruktury obliczeniowej przed potencjalnym debiutem giełdowym wycenianym nawet na bilion dolarów.

W poniedziałek przed sądem zeznawał również dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella, który określił inwestycję koncernu w OpenAI jako "skalkulowane ryzyko". Jak podkreślił, Microsoft uznał swoje wczesne inwestycje za opłacalne również z punktu widzenia marketingowego.

Mowy końcowe w procesie mają zostać wygłoszone w czwartek.

