Rekordowa kara dla platformy. Miliony funtów za naruszenie danych osobowych

Źródło: TVN24
Brytyjski organ nadzorujący ochronę danych osobowych i dostęp do informacji, Information Commissioner's Office (ICO), ukarał we wtorek serwis społecznościowy Reddit grzywną w wysokości 14,47 milionów funtów. Powodem było bezprawne przetwarzanie danych nieletnich użytkowników oraz ryzyko wystawienia ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami.

To rekordowa kara finansowa w historii urzędu, nałożona w sprawie dotyczącej naruszeń prywatności dzieci.

Zarzuty wobec platformy Reddit

Urząd wyjaśnił w oświadczeniu, że Reddit nie sprawdzał prawidłowo wieku dzieci i w związku z tym nie miał prawa przetwarzać ich danych. Dodał, że chociaż warunki korzystania z serwisu zabraniały dzieciom poniżej 13. roku życia korzystania z platformy, skuteczne kontrole wieku nie były wprowadzone do lipca 2025 r. W efekcie do tego czasu z platformy korzystała duża liczba dzieci poniżej tego wieku.

- Dane osobowe dzieci poniżej 13. roku życia były gromadzone i wykorzystywane w sposób, którego nie były w stanie zrozumieć, na który nie mogły wyrazić zgody ani nad którym nie miały kontroli. To narażało je na kontakt z treściami, których nie powinny były oglądać – oświadczył szef ICO John Edwards. ICO wskazał też, że choć Reddit zezwala na korzystanie z niej użytkownikom w wieku od 13 do 18 lat, do stycznia 2025 r. nie przeprowadził oceny skutków wykorzystania danych osobowych dzieci.

Reddit zapowiada apelacje

Serwis poinformował, że odwoła się od decyzji ICO. "Reddit nie wymaga od użytkowników podawania informacji o swojej tożsamości, niezależnie od wieku, ponieważ bardzo zależy nam na ich prywatności i bezpieczeństwie. Naleganie ICO, abyśmy zbierali więcej prywatnych informacji o każdym użytkowniku z Wielkiej Brytanii, jest sprzeczne z intuicją i naszą silną wiarą w prywatność i bezpieczeństwo naszych użytkowników w internecie" – oświadczyła firma.

Brytyjski rząd rozważa obecnie wprowadzenie zakazu korzystania z platform społecznościowych przez dzieci poniżej określonego wieku, podobny do tego, jaki w grudniu zeszłego roku wszedł w życie w Australii.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TechnologiaredditWielka Brytania
