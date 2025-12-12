Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"

Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W oświadczeniu opublikowanym wraz z pozwem Reddit argumentuje, że ustawa "niesie ze sobą poważne problemy dla wszystkich użytkowników internetu, związane z naruszeniem prywatności i wolności wypowiadania się na tematy polityczne”. "Zablokowanie dostępu osobom poniżej 16. roku życia utrudnia debatę polityczną" - podkreślił serwis.

Reddit - firma z siedzibą w San Francisco, dla której Australia jest jednym z największych rynków - złożył pozew dwa dni po wprowadzeniu tam pierwszego na świecie zakazu dostępu do portali społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. W listopadzie podobny wniosek złożyła dwójka nastolatków reprezentujących australijską "grupę libertariańską" - podał Reuters. Rzecznik minister komunikacji Aniki Wells powiedział, że rząd "stoi po stronie australijskich rodziców i dzieci, a nie platform" i "będzie stanowczo bronił młodych Australijczyków przed krzywdą, jakiej doświadczają w serwisach społecznościowych”.

Minister zdrowia Mark Butler stwierdził, że Reddit złożył pozew, by chronić zyski, a nie prawo młodych ludzi do wyrażania poglądów politycznych. - Będziemy zwalczać takie działania na każdym kroku - zadeklarował.

- Widzieliśmy je wielokrotnie ze strony wielkich koncernów tytoniowych (...), a teraz również ze strony niektórych gigantów: portali społecznościowych i dużych firm technologicznych - powiedział Bulter. 10 grudnia Australia wprowadziła minimalny wiek dostępu do serwisów społecznościowych. Reddit i dziewięć innych platform, w tym Instagram i Facebook (Meta), YouTube i TikTok od roku prowadziły kampanię wymierzoną w to rozwiązanie. Ostatecznie zapowiedziały, że zastosują się do ograniczeń. Platformy są zobowiązane do zablokowania dostępu użytkownikom, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Za niezastosowanie się do zakazu przedsiębiorstwom grozi grzywna wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 120 mln zł). Niepełnoletni użytkownicy i ich opiekunowie nie ponoszą żadnej kary. Platformy starają się weryfikować wiek użytkowników m.in. na podstawie ich aktywności online oraz zdjęć selfie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD