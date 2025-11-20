Logo TVN24
Tech

Potężna kara dla właściciela Facebooka

big tech
Eksperci zwracają uwagę na pracę dzieci w mediach społecznościowych
Źródło: TVN24
Sąd w Madrycie zdecydował, że Meta - właściciel Facebooka i Instagrama - ma wypłacić hiszpańskim wydawcom 542 miliony euro jako rekompensatę za praktyki uznane za nieuczciwą konkurencję - podał "El Pais". Jak wskazano, orzeczenie może stać się ważnym precedensem w skali całej Europy.

Ponad 80 hiszpańskich organizacji medialnych pozwało amerykańskiego giganta technologicznego za nieuczciwe praktyki reklamowe. Reprezentująca media hiszpańska organizacja branżowa AMI zarzuciła Mecie naruszenie w latach 2018-2023 europejskich przepisów o ochronie danych poprzez wykorzystywanie zebranych informacji w celu indywidualnego profilowania reklam.

social media shutterstock_2564867453
"Możliwe naruszenie prywatności milionów użytkowników"
GettyImages-2235448391
Zakup WhatsAppa i Instagrama nie narusza prawa. Meta wygrywa z rządem
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata

Wyrok w sprawie o naruszenie prywatności użytkowników

Jak zauważył "El Pais", wyrok może stanowić precedens i mieć wpływ na inne europejskie kraje, w tym Francję, gdzie kilkadziesiąt grup medialnych złożyło podobny pozew w kwietniu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział w środę, że przedstawiciele Mety będą musieli stawić się przed parlamentarną komisją w związku z oskarżeniami o naruszenie prywatności milionów użytkowników.

Chodzi o stosowanie przez firmę ukrytego mechanizmu, który umożliwia śledzenie aktywności internetowej użytkowników urządzeń z systemem Android i gromadzenie danych dotyczących odwiedzanych stron.

Meta ukarana przez Komisję Europejską

Wcześniej KE zarzuciła gigantowi technologicznemu czerpanie korzyści z dominującej pozycji na rynku m.in. poprzez powiązanie internetowego serwisu ogłoszeń drobnych i sprzedażowego Facebook Marketplace z platformą społecznościową Facebook. Dzięki temu wszyscy użytkownicy serwisu mają automatycznie dostęp do platformy sprzedażowej, niezależnie czy tego chcą, czy nie. Według KE Meta w ten sposób zyskała nieuczciwą przewagę dystrybucyjną nad konkurentami.

Komisja nakazała Meta zaprzestanie naruszeń i ukarała firmę za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych grzywną w wysokości 797,72 mln euro.

Meta oświadczyła, że odwoła się od tej decyzji, ale w międzyczasie zastosuje się do niej, a także będzie szybko i konstruktywnie pracować nad wdrożeniem rozwiązania, które obejmie podniesione kwestie.

"Zbudowaliśmy Marketplace w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów - ta decyzja ignoruje realia rynkowe i będzie służyć jedynie ochronie zasiedziałych rynków przed konkurencją. Decyzja Komisji Europejskiej nie dostarcza żadnych dowodów na szkodę konkurencyjną dla rywali lub jakąkolwiek szkodę dla konsumentów" - stwierdziła firma Meta w oświadczeniu.

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

