Nowy podatek, milionowe zyski

Podatek od big techów za granicą

Francuski parlament przyjął w lipcu 2019 r. 3-procentowy podatek od obrotów międzynarodowych koncernów technologicznych z globalnymi przychodami przekraczającymi 750 mln euro rocznie i przychodami we Francji powyżej 25 mln euro rocznie. Podatek funkcjonuje pod akronimem GAFA, od nazw Google, Amazon, Facebook i Apple - których głównie dotyczy. W 2023 r. podatek przyniósł Francji dochody w wysokości 700 mln euro, a na 2024 r. zakładano ich wzrost do 800 mln euro.

Belgijski rząd federalny - w ramach porozumienia koalicyjnego - zobowiązał się do wprowadzenia 3-procentowego podatku od usług cyfrowych do 2027 roku. Podatek ten ma obejmować firmy generujące przychody m.in. z reklam internetowych oraz z platform umożliwiających użytkownikom interakcję online, a także handel lub wymianę towarów i usług w internecie.

We Włoszech podatek cyfrowy w wysokości 3 proc. obowiązuje od 2020 r. Dotyczy przychodów z działalności internetowej, takich jak reklamy, sprzedaż czy prowadzenie serwisów społecznościowych. Wprowadzono go z myślą o gigantach technologicznych (Amazon, Apple, Google, Facebook), których łączne roczne zyski we Włoszech sięgają kilku miliardów euro. Od 2025 r. zniesiono próg, powyżej którego podatek był pobierany. Dotychczas obejmował on firmy, których globalne przychody przekraczały 750 mln euro, a we Włoszech – 5,5 mln euro.