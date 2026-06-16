Tech SpaceX przejmuje startup Cursor. To nowy front wojny z OpenAI Oprac. Jan Sowa |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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SpaceX poinformował we wtorek, że przejmie startup Cursor za 60 miliardów dolarów. Do ogłoszenia doszło zaledwie kilka dni po debiucie spółki Elona Muska na Nasdaq, określanym jako największa pierwsza oferta publiczna w historii.

Cursor stworzył popularne narzędzie AI dla programistów, które pomaga generować, edytować i sprawdzać kod. Firma, założona w 2022 roku, odnotowała w ostatnim czasie gwałtowny wzrost. W listopadzie Cursor informował, że przekroczył 1 miliard dolarów rocznego przychodu powtarzalnego.

Excited to partner with the SpaceX team to scale up Composer. A meaningful step on our path to build the best place to code with AI. https://t.co/hsGaleKrgt — Michael Truell (@mntruell) April 21, 2026 Rozwiń

SpaceX chce rywalizować z OpenAI i Anthropic

Transakcja ma wzmocnić działania SpaceX w obszarze sztucznej inteligencji. Musk połączył wcześniej SpaceX ze swoim startupem xAI, a przejęcie Cursor ma pomóc firmie konkurować z takimi podmiotami jak Anthropic i OpenAI, które również oferują popularne narzędzia do kodowania.

Według dokumentu złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SpaceX spodziewa się zamknięcia transakcji w trzecim kwartale tego roku.

"Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę z zespołem Cursor, aby rozwijać nasze możliwości w zakresie frontier AI" - przekazał SpaceX we wpisie opublikowanym we wtorek w serwisie X.

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W tle miliardowe udziały i wcześniejsza umowa

Według osoby zaznajomionej ze sprawą, na którą powołuje się CNBC, fundusz venture capital Thrive Capital ma udziały zarówno w SpaceX, jak i w Cursor. Łączna wartość tego pakietu przekracza obecnie 10 miliardów dolarów. Źródło poprosiło o anonimowość, ponieważ szczegóły są poufne.

Prezeska i dyrektor operacyjna SpaceX Gwynne Shotwell mówiła niedawno w rozmowie z Morgan Brennan z CNBC, że partnerstwo z Cursor ma ogromny sens.

Akcje SpaceX rosły we wtorek o około 5 procent. SpaceX i Cursor nie odpowiedziały od razu na prośbę CNBC o komentarz.

Cursor ma pomóc rozwijać AI do kodowania

W kwietniu SpaceX informował, że uzyskał prawo do przejęcia Cursor za 60 miliardów dolarów jeszcze w tym roku. Gdyby z jakiegoś powodu do transakcji nie doszło, SpaceX miał zapłacić Cursor 10 miliardów dolarów za współpracę.

Ówczesny wpis prezesa Cursor Michaela Truella w serwisie X wskazywał, że firma wiąże z partnerstwem duże nadzieje. "Cieszę się na współpracę z zespołem SpaceX przy skalowaniu Composer" - napisał Truell, odnosząc się do modelu AI swojej firmy.

"To znaczący krok na naszej drodze do zbudowania najlepszego miejsca do kodowania z AI" - dodał.

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