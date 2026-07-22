Tech Nowy podatek. Jest zapowiedź wicepremiera Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Gawkowski o projekcie dotyczącym podatku cyfrowego Źródło wideo: RMF FM Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Projekt zostanie ujawniony w lipcu na pewno. (...) Zostanie ogłoszony na stronach - powiedział Gawkowski w RMF FM.

Podatek cyfrowy. Zapowiedź wicepremiera

Dodał też: - My już przedstawiliśmy ten projekt już kilka miesięcy temu. On był dopracowany, realizowany w ramach zespołów prawnych, konsultowany wielokrotnie, ale zostanie przedstawiony. Chcemy też być uczciwi w stosunku do partnerów w rządzie, z którymi rozmawiamy, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy.

Szef resoru cyfryzacji zwrócił uwagę, że podatek cyfrowy obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, w Austrii. - Polska i polscy obywatele nie są gorsi. Mają prawo do swoich podatków, żeby płaciły je instytucje i korporacje - zaznaczył.

Podatek cyfrowy a inwestycje

Minister wskazał, że od podatku cyfrowego będą mogły być odpisywane kwoty przeznaczone na inwestycje technologiczne w Polsce.

- Jeżeli ktoś inwestuje w kompetencje cyfrowe, w szkoły, w nowe fabryki, tworzy na przykład pięć tysięcy miejsc pracy, to ja mówię: no nareszcie. To jest działanie, które naśladujemy po Trumpie - zauważył Gawkowski.