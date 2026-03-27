Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci

Oprac. Jan Sowa
Nigeria staje się jednym z głównych miejsc, do których trafiają zużyte i często niesprawne urządzenia elektroniczne z krajów rozwiniętych - wynika z ustaleń Al Jazeery. Skala zjawiska rośnie, a jego skutki odczuwają zarówno konsumenci, jak i całe społeczności narażone na toksyczne odpady.

W północnej Nigerii 34-letnia Marian Shammah kupiła używaną lodówkę na targu Sabon Gari w Kano. Kosztowała 50 tys. nairów, czyli równowartość około 36 dolarów. Już po miesiącu urządzenie przestało działać.

- Działała tylko górna część lodówki, a zamrażarka w ogóle nie działała - relacjonowała Shammah.

Kobieta straciła zarówno żywność, jak i oszczędności. Mogła kupić nowy sprzęt, ale zdecydowała się na używany - jak wielu Nigeryjczyków - wierząc, że produkty z Europy i USA są trwalsze.

Nigeria zalewana elektrośmieciami

Według danych ONZ do Nigerii trafia rocznie około 60 tys. ton używanej elektroniki. Co najmniej 15,7 tys. ton jest uszkodzonych już w momencie przybycia.

Ponad 85 proc. importu pochodzi z krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Hiszpania, Chiny czy Stany Zjednoczone. Część transportów narusza przepisy międzynarodowe, w tym postanowienia Konwencji Bazylejskiej dotyczącej odpadów niebezpiecznych.

Eksperci wskazują, że wiele urządzeń trafiających do Nigerii jest bliskich końca swojego cyklu życia lub już stanowi odpad. - Duża część sprzętu wysyłanego jako używana elektronika jest bliska stania się odpadem - mówi Rita Idehai z organizacji Ecobarter.

Zagrożenie dla zdrowia i środowiska

Elektroodpady zawierają substancje toksyczne, takie jak rtęć, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi i środowisku. W Nigerii problem pogłębia się przez nieformalny recykling.

Pracownicy rozbierają sprzęt gołymi rękami, wdychając szkodliwe opary. Zarabiają przy tym zaledwie kilka dolarów tygodniowo.

- Narażenie na metale ciężkie i gazy chłodnicze powoduje poważne krótkoterminowe i długoterminowe problemy zdrowotne, szczególnie dotyczące układu oddechowego i nerek - ostrzega dr Ushakuma Michael Anenga.

Badania wskazują, że mieszkańcy okolic składowisk odpadów skarżą się na bóle głowy, problemy z oddychaniem, podrażnienia skóry, a także poronienia i zaburzenia neurologiczne.

Biznes napędzany popytem i lukami w przepisach

Na targach takich jak Sabon Gari używana elektronika jest sprzedawana jako tania alternatywa dla nowych produktów. Sprzedawcy przyznają jednak, że często nie testują urządzeń.

- Kupujemy je nieprzetestowane od dostawców w Europie i sprzedajemy je tak samo, żeby osiągnąć zysk - mówi sprzedawca Umar Abdullahi.

Eksporterzy i pośrednicy wykorzystują luki w systemie, oznaczając elektrośmieci jako "towary używane" lub "do naprawy". - W niektórych przypadkach szacuje się, że ponad 75 procent tego, co trafia do krajów rozwijających się, to w rzeczywistości śmieci - podkreśla analityczka Chinwe Okafor.

Straty dla konsumentów i przedsiębiorców

Usterki sprzętu oznaczają realne straty dla mieszkańców. Umar Hussaini, który sam sprzedaje używaną elektronikę, kupił lodówkę, która przestała działać po trzech miesiącach.

- Przez tygodnie nie mogliśmy przechowywać jedzenia, więc kupowaliśmy je codziennie, co było droższe - mówi.

Jeszcze większe straty ponoszą drobni przedsiębiorcy. Salisu Saidu stracił towar i klientów po awarii zamrażarki. - Straciłem dużo mrożonej żywności, co oznaczało straty finansowe i utratę klientów - dodaje Hussaini.

Słaby nadzór i rosnący problem

Choć Nigeria formalnie zakazuje importu elektroodpadów, w praktyce kontrola pozostaje niewystarczająca. Towary często trafiają do kraju jako "rzeczy osobiste", co ogranicza kontrole. Importerzy przyznają, że od 20 do nawet 40 proc. sprzętu ma wady już w momencie dostawy. Taka jest część tego biznesu - mówi jeden z nich.

Mimo rosnącej świadomości problemu wielu mieszkańców nie ma wyboru i nadal kupuje używane urządzenia. - Nie ufam już tym używanym sprzętom, ale muszę coś kupić, bo jest potrzebne w domu - mówi Shammah.

Kobieta rozważa teraz zakup nowego urządzenia, nawet jeśli oznacza to dłuższe oszczędzanie. - Tym razem myślę, że kupię nowy sprzęt w porządnym sklepie, nawet jeśli zajmie to więcej czasu, bo nie chcę znowu stracić pieniędzy - podsumowuje.

Źródło: Al Jazeera

Źródło zdjęcia głównego: Stephen Nwaloziri / Shutterstock

ochrona środowiskaNigeriaTechnologiaOdpady
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica