"Nie dajcie się okraść". Nowa kampania oszustów

Oszuści podszywają się pod Santander Bank Polska - przed nową kampanią phishingową ostrzega zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zwraca się do klientów banku.

Oszuści podszywają się pod Santandera

"Ostrzegamy przed kampanią phishingową podszywającą się pod Santander Bank Polska" - napisał CSIRT KNF.

Zespół wyjaśnił, że "cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują użytkowników o rzekomej aktualizacji systemu".

"Oszuści na niebezpiecznych stronach wyłudzają poświadczenia logowania użytkowników. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się okraść!" - zaapelował.

Inne kampanie oszustów

Kilka dni temu CSIRT KNF ostrzegał przed oszustami podszywającymi się pod PKO BP i kuszącymi klientów fałszywymi inwestycjami.

Wcześniej zespół informował o oszustach podszywających się pod portal eBilet.pl, a CERT Polska ostrzegał przed fałszywymi kodami CAPTCHA na stronach internetowych.

"Uchrońcie się przed utratą pieniędzy i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony internetowej, na której się znajdujecie" - apelował przy innej okazji CSIRT KNF. Informował wtedy o nowych fałszywych domenach, pod którymi przestępcy podszywają się pod banki.

- Cyberprzestępcy coraz częściej stosują techniki typosquattingu i squattingu domenowego - podkreśliła doktor Katarzyna Kamińska z Politechniki Warszawskiej.

O zespole CSIRT KNF

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takic

Autorka/Autor:/kris

Źródło: tvn24.pl