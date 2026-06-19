Tech Francja buduje technologiczną suwerenność. Wyda miliardy euro Oprac. Jan Sowa |

Sierakowski: sztuczna inteligencja to jeden wielki znak zapytania Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Francja zmobilizowała 13 miliardów euro, czyli 14,89 miliarda dolarów, dodatkowego finansowania od inwestorów instytucjonalnych w ramach trzeciej fazy inicjatywy Tibi - poinformowało w piątek francuskie Ministerstwo Finansów.

Nowy etap programu ma zwiększyć pulę środków do 15 miliardów euro do końca 2030 roku. Jak przekazał resort, łączna kwota zmobilizowana w ramach inicjatywy od 2020 roku ma dzięki temu wzrosnąć do niemal 31 miliardów euro.

Komunikat opublikowano podczas konferencji VivaTech w Paryżu, jednego z najważniejszych wydarzeń technologicznych we Francji.

Dowiedz się więcej: Meta walczy o immunitet. Rodzice i szkoły mogą stracić ważną kartę przetargową

Połowa pieniędzy na zaawansowane technologie

Francuskie Ministerstwo Finansów przekazało, że 50 procent inwestycji w ramach nowej fazy zostanie skierowane do spółek z sektora deeptech, czyli firm rozwijających zaawansowane technologie oparte między innymi na badaniach naukowych i innowacjach przemysłowych.

Do nowych uczestników inicjatywy dołączyli między innymi ubezpieczyciel Carac, operator kolejowy SNCF, paryski przewoźnik RATP, koncerny obronne Naval Group i MBDA oraz operator satelitarny Eutelsat.

Wsparcie dla firm z Francji i Europy

Francuski rząd wskazał, że celem programu jest wsparcie debiutów giełdowych francuskich firm oraz pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w dalszym rozwoju. Chodzi o to, by mogły zwiększać skalę działalności, pozostając jednocześnie zakorzenione we Francji i Europie.

Nowa faza inicjatywy ma także silniejszy wymiar europejski. Jej celem jest wspieranie paneuropejskich funduszy, które będą w stanie finansować firmy technologiczne podczas większych rund inwestycyjnych.

Europa mówi o dostępie do najlepszych modeli AI

Wcześniej podczas szczytu G7 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonywała, że dostęp Europy do najlepszych modeli sztucznej inteligencji leży zarówno w interesie Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Mówiła o tym podczas lunchu z liderami G7 oraz szefami firm technologicznych.

- Korzystamy nawzajem ze swoich zaufanych technologii, a nasze systemy finansowe są ze sobą połączone. W naszym wspólnym interesie jest to, aby nasi obywatele i firmy mogły bezpiecznie korzystać z najlepszych modeli AI - powiedziała von der Leyen.

Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła też działania USA na rzecz odpowiedzialnego wdrażania najmocniejszych modeli sztucznej inteligencji.

- Testujemy samoloty, zanim nimi latamy. USA i UE są światowymi liderami w bezpieczeństwie lotniczym i możemy wyznaczać drogę także w AI. Cieszę się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie - dodała.

OGLĄDAJ: "To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce? Zobacz cały materiał