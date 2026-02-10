Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Właściciel Facebooka na celowniku polskich urzędników. Są zarzuty

meta media społecznościowe
Meta i Google na ławie oskarżonych. "Wyrządziły naszym dzieciom różne krzywdy"
Źródło: TVN24
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Meta Platforms, właścicielowi Facebooka i Instagrama. Zdaniem urzędu, koncern mógł utrudniać użytkownikom bezpośredni i szybki kontakt z platformami. W przypadku potwierdzenia zarzutów firmie grozi kara sięgająca nawet 10 procent jej rocznego obrotu.

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wbrew obowiązującym przepisom prawa, spółka może nie zapewniać konsumentom efektywnych kanałów kontaktu. Urząd podkreślił, że Facebook i Instagram są dla wielu osób codziennym narzędziem do komunikacji, tworzenia społeczności, dzielenia się treściami, sprzedaży i rozrywki. Zaznaczył, że zakładając konto i korzystając z usług platformy, użytkownik zawiera z jej właścicielem umowę.

"Gdy pojawia się problem, np. przejęcie konta, spór o płatność czy utrata dostępu do usługi, to naturalnym oczekiwaniem jest możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z platformą" - stwierdził urząd.

UOKiK zwrócił uwagę, że regulaminy Facebooka i Instagrama - stanowiące treść umów z konsumentami - nie podają adresu e-mail ani numeru telefonu przeznaczonych do kontaktu z przedsiębiorcą. Zamiast tego użytkownicy są kierowani do centrum pomocy i formularzy zgłoszeniowych.

"Problem w tym, że formularze obejmują wyłącznie część możliwych sytuacji lub nie pozwalają na realny dialog, gwarantując skuteczną interwencję dostawcy. Konsument często nie otrzymuje kopii wysłanego zgłoszenia na e-mail, co utrudnia późniejsze wykazanie, czego dotyczyła skarga i kiedy została złożona – a to może mieć znaczenie przy egzekwowaniu praw przez konsumentów" - wskazał urząd.

Zaznaczył, że konsumenci z problemami dotyczącymi swoich kont w serwisach społecznościowych mają w praktyce możliwość kontaktu jedynie przez formularze elektroniczne, co utrudnia skuteczną komunikację.

Czytaj też: Sport to zdrowie? Z tymi urządzeniami niekoniecznie

Meta z zarzutami UOKiK

Urząd poinformował, że Prezes UOKiK postawił w związku z tym zarzuty spółce Meta Platforms Ireland Ltd zarządzające Facebookiem i Instagramem. "Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu" - dodał.

Jak przypomniano w komunikacie UOKiK, przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę na odległość, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się taką umową, ma prawny obowiązek poinformować go w sposób jasny i zrozumiały o skutecznych kanałach kontaktu, w tym o adresie e-mail i numerze telefonu.

"Jeśli przedsiębiorca zarabia na użytkownikach platformy - czy to przez wyświetlane reklamy, czy przez płatną wersję bez reklam - to ma obowiązek zapewnienia im realnej możliwości kontaktu. Konsument ma prawo szybko wyjaśnić problem, złożyć reklamację, zgłosić naruszenie albo pilną sprawę związaną z bezpieczeństwem konta - a nie odbijać się od linków czy kolejnych formularzy" - stwierdził prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak zaznaczył, informacja o tym, jak szybko i skutecznie skontaktować się z firmą, powinna być podana prosto i czytelnie najpóźniej przy zawieraniu umowy. "Mamy poważne wątpliwości, czy tak jest w przypadku spółki Meta" - dodał, cytowany w komunikacie, Chróstny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
Z kraju
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
UOKiK na tropie zmowy cenowej. Przeprowadzono przeszukania
Handel
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju

UOKiK zauważył również, że zdarza się, że informacja zwrotna od przedsiębiorcy nie nadchodzi albo jest niewystarczająca, a przy przesyłaniu materiałów mogą występować ograniczenia dotyczące liczby, wielkości lub formatu załączników. "Nawet jeśli w wybranych sprawach dostępne są specjalne formularze, np. dotyczące przejęcia konta, nie rozwiązuje to problemu braku jasno wskazanych, szybkich kanałów kontaktu z przedsiębiorcą" - ocenił urząd.

Poinformował, że przygląda się całemu sektorowi e-commerce pod kątem tego, czy dostawcy udostępniają adresy e-mail i numery telefonu umożliwiające łatwy i szybki kontakt z przedsiębiorcą. "Dotyczy to zwłaszcza podmiotów świadczących globalne usługi dla polskich konsumentów" - dodał UOKiK.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
UOKiKMeta
Zobacz także:
shutterstock_1994390375 PEKIN - 4 maja 2021 r.: Zabytkowy budynek przy West Chang 'an Avenue w pobliżu placu Tian'anmen, siedziba Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Rady Państwa.
"Szczególnie duża skala". Urzędnik sam się zgłosił
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników
Ze świata
pap_20231010_0ZQ
Nowy pomysł na lotnisko w Radomiu. "Narzędzie dla mieszkańców, a nie pomnik"
Rodzice oskarżają gigantów technologicznych o nieodpowiedzialne praktyki biznesowe
Proces, który może zmienić media społecznościowe. "Dzieci są uzależnione"
Ze świata
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
Ze świata
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
Tech
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
Ze świata
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
Ze świata
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
Ze świata
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
Ze świata
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
Tech
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
Nieruchomości
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
Rynki
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
Tech
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
Pieniądze
Sanae Takaichi
Premier triumfuje, giełda bije rekordy
Rynki
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
inpost paczkomat przesylka shutterstock_2483754621
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zakręcają kurek z paliwem lotniczym. Linie szykują awaryjne rozwiązania
Ze świata
Medal noblowski
Laureatka nagrody Nobla ponownie skazana
Ze świata
shutterstock_2547626227_1
"Kupujemy je ze względu na obietnice". Po koreańskie specyfiki sięga co trzeci Polak
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
rosyjskie tankowce
Miliony baryłek bez kupca. Rosyjska ropa krąży po oceanie
Ze świata
Niemcy, ludzie
Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
shibuya tokio japonia - eamesBot shutterstock_1454909831
"Wstęp tylko dla klientów w wieku od 29 do 39 lat"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica