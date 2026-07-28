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Chińska AI kontratakuje. "Rywal jest realny"

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Pekin - firma Moonshot AI ma siedzibę w stolicy Chin
Pekin - firma Moonshot AI ma siedzibę w stolicy Chin
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Chiński start-up AI rzuca wyzwanie gigantom z Doliny Krzemowej, a Elon Musk przyznaje, że ma groźnego rywala. Premiera modelu Kimi K3 wywołała podekscytowanie w Państwie Środka. - Chińczycy lubią przeglądać się w oczach Zachodu - mówi Nadia Urban z podcastu Mao Powiedziane.Artykuł dostępny w subskrypcji

- Premiera Kimi K3 wywołała w Chinach duże poruszenie. Model został okrzyknięty przełomowym, a doniesienia o nim dosłownie zalały media i portale społecznościowe - mówi TVN24+ Nadia Urban, która mieszka w Szanghaju.

Testy wykazały, że Kimi K3 pod wieloma względami nie ustępuje w trudnych zadaniach najpotężniejszym modelom amerykańskim. Do tego w zastosowaniu biznesowym jest od nich tańszy, bardziej efektywny.

Pozostało 92% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak chiński model Kimi K3 wpłynął na rynek sztucznej inteligencji.
Kim jest Yang Zhilin i jak jego historia wpisuje się w globalną rywalizację technologiczną.
Jakie wyzwania technologiczne stoją przed chińskimi modelami AI.
Jak zmienia się układ sił w globalnym wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji.
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Tagi:
ChinySztuczna inteligencjaAI
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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