Chińska AI kontratakuje. "Rywal jest realny"

Pekin - firma Moonshot AI ma siedzibę w stolicy Chin

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- Premiera Kimi K3 wywołała w Chinach duże poruszenie. Model został okrzyknięty przełomowym, a doniesienia o nim dosłownie zalały media i portale społecznościowe - mówi TVN24+ Nadia Urban, która mieszka w Szanghaju.

Testy wykazały, że Kimi K3 pod wieloma względami nie ustępuje w trudnych zadaniach najpotężniejszym modelom amerykańskim. Do tego w zastosowaniu biznesowym jest od nich tańszy, bardziej efektywny.