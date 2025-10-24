Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności Źródło: TVN24

Komisja Europejska stwierdziła w sumie więcej uchybień wobec amerykańskiej Mety niż wobec chińskiego TikToka.

Wyniki dochodzenia zostały ogłoszone w kontekście napięć pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem w związku z unijnymi przepisami, które regulują działalność amerykańskich platform cyfrowych.

Wyniki dochodzenia wobec Meta i TikToka

DSA wymaga od bardzo dużych platform internetowych podjęcia większych wysiłków w celu zwalczania nielegalnych treści i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zapisami DSA platformy muszą udostępnić dane naukowcom. Ma to doprowadzić do zwiększenia rozliczalności tych serwisów i identyfikacji potencjalnych zagrożeń wynikających z ich działalności, np. dla zdrowia psychicznego.

KE uznała jednak, że zarówno TikTok, jak i Instagram i Facebook, mogły utrudniać dostęp do swoich danych poprzez wprowadzanie uciążliwych procedur.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami dochodzenia KE Instagram i Facebook nie zapewniają także użytkownikom łatwo dostępnego mechanizmu umożliwiającego oznaczanie nielegalnych treści, takich jak materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i treści o charakterze terrorystycznym.

Meta na obu platformach nie realizowała też, zgodnie z zapisami DSA, prawa użytkowników do odwołania się od decyzji, gdy ich treści zostaną usunięte lub gdy ich konto ulegnie zawieszeniu.

Stanowiska platform

W odpowiedzi na wstępne wyniki dochodzenia rzecznik Mety zapowiedział dialog z KE. Odrzucił jednocześnie sugestie, by jej platformy naruszały przepisy DSA.

Z kolei TikTok tłumaczył, że nie może udostępnić naukowcom wszystkich niezbędnych danych bez naruszenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Facebook, Instagram i TikTok będą mogły odpowiedzieć na zarzuty KE.

Groźba ogromnej kary

Jeżeli zostaną ostatecznie potwierdzone, Komisja może wydać decyzję stwierdzającą nieprzestrzeganie przepisów, co może skutkować nałożeniem na platformy grzywny w wysokości do 6 proc. ich całkowitego rocznego światowego obrotu.

Prezydent USA Donald Trump i amerykański Kongres wielokrotnie krytykowali UE za regulacje cyfrowe, które, w ich ocenie, ograniczają działalność amerykańskich przedsiębiorstw i naruszają wolność słowa. Na początku września br. Trump zagroził odwetem, gdy KE ogłosiła 3,5 mld euro kary na Google za złamanie przepisów antymonopolowych.

