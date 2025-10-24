Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Kary mogą być ogromne. Komisja Europejska: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy

shutterstock_2564758397
Czy Polska jest w stanie obronić się przed rosyjskimi cyberatakami? Gawkowski: mamy zdolności
Źródło: TVN24
Komisja Europejska poinformowała w piątek, że Meta — właściciel Facebooka i Instagrama — oraz TikTok naruszyły przepisy dotyczące przejrzystości danych, zawarte w unijnym Akcie o usługach cyfrowych (DSA). W przypadku amerykańskiego giganta zastrzeżenia dotyczą także mechanizmu umożliwiającego oznaczanie nielegalnych treści.

Komisja Europejska stwierdziła w sumie więcej uchybień wobec amerykańskiej Mety niż wobec chińskiego TikToka.

Wyniki dochodzenia zostały ogłoszone w kontekście napięć pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem w związku z unijnymi przepisami, które regulują działalność amerykańskich platform cyfrowych.

Wyniki dochodzenia wobec Meta i TikToka

DSA wymaga od bardzo dużych platform internetowych podjęcia większych wysiłków w celu zwalczania nielegalnych treści i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zapisami DSA platformy muszą udostępnić dane naukowcom. Ma to doprowadzić do zwiększenia rozliczalności tych serwisów i identyfikacji potencjalnych zagrożeń wynikających z ich działalności, np. dla zdrowia psychicznego.

KE uznała jednak, że zarówno TikTok, jak i Instagram i Facebook, mogły utrudniać dostęp do swoich danych poprzez wprowadzanie uciążliwych procedur.

Zgodnie ze wstępnymi wynikami dochodzenia KE Instagram i Facebook nie zapewniają także użytkownikom łatwo dostępnego mechanizmu umożliwiającego oznaczanie nielegalnych treści, takich jak materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i treści o charakterze terrorystycznym.

Meta na obu platformach nie realizowała też, zgodnie z zapisami DSA, prawa użytkowników do odwołania się od decyzji, gdy ich treści zostaną usunięte lub gdy ich konto ulegnie zawieszeniu.

Stanowiska platform

W odpowiedzi na wstępne wyniki dochodzenia rzecznik Mety zapowiedział dialog z KE. Odrzucił jednocześnie sugestie, by jej platformy naruszały przepisy DSA.

Z kolei TikTok tłumaczył, że nie może udostępnić naukowcom wszystkich niezbędnych danych bez naruszenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Facebook, Instagram i TikTok będą mogły odpowiedzieć na zarzuty KE.

Groźba ogromnej kary

Jeżeli zostaną ostatecznie potwierdzone, Komisja może wydać decyzję stwierdzającą nieprzestrzeganie przepisów, co może skutkować nałożeniem na platformy grzywny w wysokości do 6 proc. ich całkowitego rocznego światowego obrotu.

Prezydent USA Donald Trump i amerykański Kongres wielokrotnie krytykowali UE za regulacje cyfrowe, które, w ich ocenie, ograniczają działalność amerykańskich przedsiębiorstw i naruszają wolność słowa. Na początku września br. Trump zagroził odwetem, gdy KE ogłosiła 3,5 mld euro kary na Google za złamanie przepisów antymonopolowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
Dla pracownika
Maciej Adamkiewicz
Nie żyje polski miliarder
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak? 
Tech
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
Ze świata
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
Moto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
Z kraju
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
Z kraju
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
Z kraju
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
Tech
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
Pieniądze
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
Ze świata
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki
shutterstock_2187908817
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów
Turystyka
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
Ze świata
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica