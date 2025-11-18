Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"

Trzy lata po pojawieniu się ChatGPT inwestorzy coraz częściej obawiają się, że dynamiczny rozwój AI oderwał się od realnych fundamentów technologicznych. Słabnący entuzjazm i pierwsze znaczące sprzedaże akcji firm technologicznych sprawiają, że uwaga rynku skupia się na najbliższych wynikach Nvidii – głównego beneficjenta boomu na sztuczną inteligencję.
Inwestorzy czekają na sygnał, czy bańka AI pęka
Rosnące wątpliwości dotyczące trwałości hossy skłaniają część dużych graczy do redukowania udziałów w spółkach AI. W trzecim kwartale fundusz hedgingowy Petera Thiela sprzedał cały pakiet akcji Nvidii, podobnie jak Masayoshi Son z SoftBanku, który jednak zainwestował zyski w gigantyczny zakład na OpenAI.
Obawy o korektę sprawiły, że akcje Nvidii spadły w listopadzie o 7,9 proc., po imponującym wzroście o 1200 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. Dla porównania, szerszy rynek obniżył się o 2,5 proc.
- Z każdym kolejnym kwartałem wyniki Nvidii nabierają znaczenia, bo wyjaśniają kierunek rozwoju AI i skalę wydatków – powiedział Brian Stutland, dyrektor inwestycyjny w Equity Armor Investments.
Silny popyt na chipy, ale malejąca wartość starszych modeli
Według danych LSEG Nvidia prawdopodobnie pokaże ponad 56-procentowy wzrost przychodów za okres sierpień–październik do 54,92 mld dol. To wyraźnie mniej niż wcześniejsze wzrosty trzycyfrowe, ponieważ baza porównawcza staje się trudniejsza. Mimo to firma od 12 kwartałów z rzędu przebija oczekiwania rynku.
Prezes Jensen Huang ujawnił, że spółka ma już rezerwacje na zaawansowane układy o łącznej wartości 500 mld dol. do 2026 r.
- Stare giełdowe powiedzenie, że jeden walor nie tworzy rynku, jest tutaj błędne. Nvidia ma możliwość kreowania rynku – ocenia Neil Azous, zarządzający funduszem Monopoly ETF.
Rosnąca złożoność systemów, presja na marże i ryzyko geopolityczne
Nvidia zmaga się obecnie z niedoborem chipów. Spółka prawdopodobnie pokaże spadek skorygowanej marży brutto o prawie 2 pkt proc. rok do roku, do 73,6 proc. Zysk netto ma wzrosnąć o 53 proc. do 29,54 mld dol.
Inwestorzy będą też analizować wpływ ogromnych projektów AI – m.in. 100-miliardowej inwestycji w OpenAI oraz 5-miliardowego udziału w Intelu - na kondycję finansową firmy. Na koniec lipca Nvidia posiadała 11,64 mld dol. gotówki.
Dodatkowym problemem pozostają ograniczenia eksportowe USA. Nvidia nie może sprzedawać do Chin najnowocześniejszych chipów, a Jensen Huang stwierdził, że nie ma "aktywnych rozmów" o wprowadzeniu na ten rynek zmniejszonej wersji układów Blackwell, mimo wcześniejszych spekulacji. Firma wyłączyła Chiny z prognoz dotyczących zaawansowanych procesorów w poprzednim kwartale.
