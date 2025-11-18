Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką? Źródło: TVN24

Trzy lata po pojawieniu się ChatGPT inwestorzy coraz częściej obawiają się, że dynamiczny rozwój AI oderwał się od realnych fundamentów technologicznych. Słabnący entuzjazm i pierwsze znaczące sprzedaże akcji firm technologicznych sprawiają, że uwaga rynku skupia się na najbliższych wynikach Nvidii – głównego beneficjenta boomu na sztuczną inteligencję.

Inwestorzy czekają na sygnał, czy bańka AI pęka

Rosnące wątpliwości dotyczące trwałości hossy skłaniają część dużych graczy do redukowania udziałów w spółkach AI. W trzecim kwartale fundusz hedgingowy Petera Thiela sprzedał cały pakiet akcji Nvidii, podobnie jak Masayoshi Son z SoftBanku, który jednak zainwestował zyski w gigantyczny zakład na OpenAI.

Obawy o korektę sprawiły, że akcje Nvidii spadły w listopadzie o 7,9 proc., po imponującym wzroście o 1200 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. Dla porównania, szerszy rynek obniżył się o 2,5 proc.

- Z każdym kolejnym kwartałem wyniki Nvidii nabierają znaczenia, bo wyjaśniają kierunek rozwoju AI i skalę wydatków – powiedział Brian Stutland, dyrektor inwestycyjny w Equity Armor Investments.

Silny popyt na chipy, ale malejąca wartość starszych modeli

Według danych LSEG Nvidia prawdopodobnie pokaże ponad 56-procentowy wzrost przychodów za okres sierpień–październik do 54,92 mld dol. To wyraźnie mniej niż wcześniejsze wzrosty trzycyfrowe, ponieważ baza porównawcza staje się trudniejsza. Mimo to firma od 12 kwartałów z rzędu przebija oczekiwania rynku.

Prezes Jensen Huang ujawnił, że spółka ma już rezerwacje na zaawansowane układy o łącznej wartości 500 mld dol. do 2026 r.

- Stare giełdowe powiedzenie, że jeden walor nie tworzy rynku, jest tutaj błędne. Nvidia ma możliwość kreowania rynku – ocenia Neil Azous, zarządzający funduszem Monopoly ETF.

Rosnąca złożoność systemów, presja na marże i ryzyko geopolityczne

Nvidia zmaga się obecnie z niedoborem chipów. Spółka prawdopodobnie pokaże spadek skorygowanej marży brutto o prawie 2 pkt proc. rok do roku, do 73,6 proc. Zysk netto ma wzrosnąć o 53 proc. do 29,54 mld dol.

Inwestorzy będą też analizować wpływ ogromnych projektów AI – m.in. 100-miliardowej inwestycji w OpenAI oraz 5-miliardowego udziału w Intelu - na kondycję finansową firmy. Na koniec lipca Nvidia posiadała 11,64 mld dol. gotówki.

Dodatkowym problemem pozostają ograniczenia eksportowe USA. Nvidia nie może sprzedawać do Chin najnowocześniejszych chipów, a Jensen Huang stwierdził, że nie ma "aktywnych rozmów" o wprowadzeniu na ten rynek zmniejszonej wersji układów Blackwell, mimo wcześniejszych spekulacji. Firma wyłączyła Chiny z prognoz dotyczących zaawansowanych procesorów w poprzednim kwartale.

