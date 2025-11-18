Logo TVN24
Tech

Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"

Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Losy giełdowej gorączki związanej ze sztuczną inteligencją zależą w dużej mierze od środowych wyników finansowych Nvidii. Inwestorzy liczą, że raport rozwieje narastające obawy o pęknięcie bańki.

Trzy lata po pojawieniu się ChatGPT inwestorzy coraz częściej obawiają się, że dynamiczny rozwój AI oderwał się od realnych fundamentów technologicznych. Słabnący entuzjazm i pierwsze znaczące sprzedaże akcji firm technologicznych sprawiają, że uwaga rynku skupia się na najbliższych wynikach Nvidii – głównego beneficjenta boomu na sztuczną inteligencję.

Inwestorzy czekają na sygnał, czy bańka AI pęka

Rosnące wątpliwości dotyczące trwałości hossy skłaniają część dużych graczy do redukowania udziałów w spółkach AI. W trzecim kwartale fundusz hedgingowy Petera Thiela sprzedał cały pakiet akcji Nvidii, podobnie jak Masayoshi Son z SoftBanku, który jednak zainwestował zyski w gigantyczny zakład na OpenAI.

Obawy o korektę sprawiły, że akcje Nvidii spadły w listopadzie o 7,9 proc., po imponującym wzroście o 1200 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. Dla porównania, szerszy rynek obniżył się o 2,5 proc.

- Z każdym kolejnym kwartałem wyniki Nvidii nabierają znaczenia, bo wyjaśniają kierunek rozwoju AI i skalę wydatków – powiedział Brian Stutland, dyrektor inwestycyjny w Equity Armor Investments.

 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Silny popyt na chipy, ale malejąca wartość starszych modeli

Według danych LSEG Nvidia prawdopodobnie pokaże ponad 56-procentowy wzrost przychodów za okres sierpień–październik do 54,92 mld dol. To wyraźnie mniej niż wcześniejsze wzrosty trzycyfrowe, ponieważ baza porównawcza staje się trudniejsza. Mimo to firma od 12 kwartałów z rzędu przebija oczekiwania rynku.

Prezes Jensen Huang ujawnił, że spółka ma już rezerwacje na zaawansowane układy o łącznej wartości 500 mld dol. do 2026 r.

- Stare giełdowe powiedzenie, że jeden walor nie tworzy rynku, jest tutaj błędne. Nvidia ma możliwość kreowania rynku – ocenia Neil Azous, zarządzający funduszem Monopoly ETF.

Rosnąca złożoność systemów, presja na marże i ryzyko geopolityczne

Nvidia zmaga się obecnie z niedoborem chipów. Spółka prawdopodobnie pokaże spadek skorygowanej marży brutto o prawie 2 pkt proc. rok do roku, do 73,6 proc. Zysk netto ma wzrosnąć o 53 proc. do 29,54 mld dol.

Inwestorzy będą też analizować wpływ ogromnych projektów AI – m.in. 100-miliardowej inwestycji w OpenAI oraz 5-miliardowego udziału w Intelu - na kondycję finansową firmy. Na koniec lipca Nvidia posiadała 11,64 mld dol. gotówki.

Dodatkowym problemem pozostają ograniczenia eksportowe USA. Nvidia nie może sprzedawać do Chin najnowocześniejszych chipów, a Jensen Huang stwierdził, że nie ma "aktywnych rozmów" o wprowadzeniu na ten rynek zmniejszonej wersji układów Blackwell, mimo wcześniejszych spekulacji. Firma wyłączyła Chiny z prognoz dotyczących zaawansowanych procesorów w poprzednim kwartale.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaAINvidia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica